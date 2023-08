Ces écouteurs sans fil de Sony coûtent un peu plus de 40 euros sur Amazon

Les Sony WH-CH520 sont les écouteurs que la société japonaise propose à prix réduit sur Amazon.

Sony est une marque très reconnue dans le monde de la technologie et dans pratiquement tous ses segments, donc dire que ses écouteurs se distinguent parmi les autres sur le marché semble assez évident. Quoi qu’il en soit, c’est le cas et vous pouvez maintenant obtenir l’un de leurs casques avec une réduction intéressante sur Amazon. Plus précisément, il s’agit des Sony WH-CH520, qui sont des écouteurs Bluetooth entièrement sans fil.

Le prix habituel de ces Sony WH-CH520 est généralement d’environ 70 euros, le même que vous pouvez trouver sur leur site web officiel, mais maintenant vous pouvez les avoir à un prix considérablement réduit, car ils sont en promotion à 39% de réduction sur Amazon. En d’autres termes, vous pouvez économiser plus de 20 euros sur l’achat de ces casques de la marque japonaise, qui ont une note générale de 4,5 étoiles sur Amazon, ce qui indique que la grande majorité des consommateurs sont plus que satisfaits après avoir opté pour ces écouteurs.

Par conséquent, si ces écouteurs sans fil coûtent normalement environ 70 euros et ont une promotion de 39%, nous pouvons dire que les Sony WH-CH520 sont actuellement vendus à 42,99 euros sur Amazon. Vous économisez 27 euros, ce qui n’est pas mal du tout si vous voulez vous procurer des écouteurs confortables avec une bonne autonomie, entre autres caractéristiques que nous allons vous décrire tout de suite. Avant tout, rappelez-vous que si vous les achetez sur Amazon et que vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez toujours profiter de la livraison rapide et gratuite.

Entrons maintenant dans le vif du sujet, nous pouvons dire que les Sony WH-CH520 sont des écouteurs Bluetooth avec arceau qui se démarquent beaucoup par leur accessibilité économique dans la gamme des casques de la marque. De plus, ils sont dotés de coussinets doux et sont assez légers, et ils peuvent aussi s’appareiller rapidement avec des appareils Android ou Windows via Google Fast Pair et Swift Pair. Si vous êtes utilisateur d’iPhone, ne vous inquiétez pas, car ils sont également compatibles avec ces appareils.

En plus de ce qui a déjà été dit, ces écouteurs ont le DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), une technologie qui restaure la musique avec des sons haute fréquence et une atténuation progressive. En ce qui concerne leur batterie, nous pouvons indiquer que ces Sony peuvent durer jusqu’à 50 heures après une charge. En parlant de leur charge, nous devons parler de la charge rapide, qui peut nous offrir plus d’une heure de lecture en seulement 3 minutes de charge.

De plus, les Sony WH-CH520 sont équipés d’un microphone intégré de qualité qui utilise un processus de réduction du bruit ambiant. Évidemment, cela est très pratique pour passer des appels dans de bonnes conditions, que vous pouvez répondre en cliquant simplement sur les boutons des écouteurs eux-mêmes. Pour finir, rappelez-vous que ces écouteurs sans fil peuvent être à vous pour 42,99 euros sur Amazon.

