Aujourd’hui, Epic Games Store propose deux nouveaux jeux gratuits, mais tu peux encore obtenir Loop Hero et Bloons TD 6.

Vous pouvez toujours réclamer Loop Hero et Bloons TD 6 gratuitement sur l’Epic Games Store

Vous savez que nous avons l’habitude de vous apporter le meilleur des jeux gratuits et des offres les plus intéressantes, comme dans le cas de cette réduction d’Immortals Fenyx Rising sur Steam, sur des plateformes telles que le PC et le mobile, entre autres, c’est pourquoi nous ne pouvions pas manquer les titres gratuits proposés par l’Epic Games Store pour PC. Chaque semaine, la plateforme de jeux vidéo sur PC nous propose différents titres que nous pouvons télécharger gratuitement, et les garder pour toujours, dans une limite de temps, avant qu’ils ne soient retirés et remplacés par d’autres (la plupart du temps ils proposent un jeu gratuit, mais parfois ils en ajoutent un ou deux de plus).

En réalité, aujourd’hui même, les deux nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store seront disponibles, à savoir Europa Universalis IV et Orwell: Keeping an Eye on You, mais avant cela, vous pouvez encore télécharger gratuitement les titres qui ont été offerts la semaine dernière. Plus précisément, les propositions que les responsables de Fortnite continuent d’offrir sans avoir à payer sont Loop Hero et Bloons TD 6, vous pouvez télécharger les deux jeux de cette façon jusqu’à 17h00 (heure péninsulaire espagnole) aujourd’hui, lorsque les deux jeux de cette semaine seront disponibles.

Il est encore temps de récupérer en permanence Looper Hero et Bloons TD 6 sur l’Epic Games Store

Pour Loop Hero, le jeu indépendant à succès distribué par Devolver Digital, il convient de mentionner que la description du jeu sur l’Epic Games Store nous indique ce qui suit à propos de la proposition : « Le Liche a envoyé le monde entier dans une boucle temporelle et a plongé ses habitants dans un chaos sans fin. Utilisez un jeu de cartes mystiques en constante expansion pour placer des ennemis, des bâtiments et des terrains dans chaque boucle unique d’expédition à la disposition du courageux héros. Obtenez de puissants objets et équipez chaque classe de héros pour chaque bataille. Élargissez le camp des survivants pour renforcer chaque aventure dans la boucle. Débloquez de nouvelles classes, de nouvelles cartes et des gardiens rusés qui vous aideront à détruire le cycle éternel du désespoir. ».

Téléchargez Loop Hero GRATUITEMENT sur l’Epic Games Store

L’autre proposition de ce duo est Bloons TD 6, un jeu de défense de tours qui nous est présenté de la manière suivante sur sa page de l’Epic Games Store : « Créez votre défense parfaite à partir d’une combinaison de puissantes tours de singes et de héros incroyables, puis éliminez tous les bloons envahisseurs ! Plus d’une décennie de défense de tour de haut niveau et de mises à jour massives régulières font de Bloons TD 6 le jeu préféré de millions de joueurs. Profitez d’heures interminables de jeu stratégique avec Bloons TD 6 ! »

Téléchargez Bloons TD 6 GRATUITEMENT sur l’Epic Games Store

Voici les jeux que vous pouvez encore réclamer gratuitement sur l’Epic Games Store pour qu’ils soient à vous pour toujours, mais faites vite car à partir de 17h00, ils ne seront plus gratuits et d’autres prendront leur place sur le store mentionné.

