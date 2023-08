L’iPhone 13 Pro Max est en dessous de 900 euros grâce à cette grande offre

Vous pouvez obtenir un iPhone 13 Pro Max pour moins cher qu’un iPhone 13 à l’Apple Store si vous profitez de cette grande offre.

Profitez de cette offre exceptionnelle d’Amazon pour l’iPhone 13 Pro Max à moins de 900 euros

Sans aucun doute, l’un de mes iPhone préférés de tous les temps était l’iPhone 13 Pro Max. Un iPhone qui reste très compétent en 2023 grâce à toutes ses spécifications spectaculaires. Un iPhone qui peut être le vôtre pour beaucoup moins cher si vous profitez de cette offre d’Amazon qui le propose à 899 euros. Une réduction spectaculaire si l’on considère qu’il coûtait récemment 1250 euros et qu’il est moins cher qu’un iPhone 13 à l’Apple Store.

En d’autres termes, vous obtiendriez un iPhone haut de gamme supérieur pour moins cher qu’un iPhone 13, un iPhone inférieur dans la gamme d’Apple. Un iPhone 13 Pro Max de 128 Go reconditionné, mais il faut prendre en compte que les téléphones reconditionnés sont comme neufs, mais à un prix inférieur.

iPhone 13 Pro Max

Pourquoi l’iPhone 13 Pro Max est un bon achat ?

L’iPhone 13 Pro Max, bien qu’il soit sorti en 2021, est très similaire à l’iPhone 14 Pro Max qui est sorti l’année dernière. Les différences entre les deux modèles existent, mais il n’est pas intéressant d’opter pour le 14 Pro Max compte tenu de la grande différence de prix entre les deux appareils, car vous obtiendriez un iPhone qui durera également de nombreuses années pour moins de 900 euros.

Et c’est que l’iPhone 13 Pro Max se distingue par son écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces avec la technologie ProMotion et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, ce qui indique qu’il s’adapte à la situation pour offrir un rafraîchissement optimal dans le but de ne pas consommer de batterie. Un écran qui sera bien visible, quel que soit l’angle de vue, et qui est un plaisir à regarder grâce également à sa petite encoche.

Sa puissance sans égal est également impressionnante. L’iPhone 13 Pro Max est équipé du processeur A15 Bionic d’Apple, le même que celui des iPhone 14 lancés l’année dernière. Un processeur qui vous fournira non seulement de la puissance dans toutes vos activités, mais qui vous offrira également des mises à jour logicielles, telles que iOS 17, pendant de nombreuses années à venir.

Le système de caméra de cet iPhone 13 Pro Max est également remarquable car il dispose d’une triple caméra (12+12+12 MP) avec mode macro, ce qui vous permet de prendre des photos de n’importe quel élément, même de très près. D’autre part, sa caméra frontale est également de 12 MP et dispose d’une option pour que vos selfies soient parfaits.

Vous pourrez utiliser l’iPhone 13 Pro Max toute la journée sans aucun problème car il offre 28 heures de lecture vidéo. De plus, il dispose d’autres fonctionnalités telles que la double SIM, Face ID, une résistance à l’eau IP68 jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, MagSafe ou Ceramic Shield pour le protéger des chutes et des chocs.

iPhone 13 Pro Max

En résumé, c’est votre occasion d’acheter cet iPhone 13 Pro Max de 128 Go pour moins de 900 euros, seulement 899 euros. Moins cher que son modèle frère dans la gamme et avec une différence de prix abyssale par rapport à l’iPhone 14 Pro Max même s’il existe peu de différences entre les deux modèles. Vous ne le trouverez pas moins cher car dans des stores comme MediaMarkt, il est proposé à 1007 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :