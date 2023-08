Amazon envoie des chaussures à cette femme depuis deux mois et personne ne sait pourquoi cela se produit.

La chose a des talons.

Bien qu’Amazon soit une place de marché assez sûre, il y a toujours des entreprises qui commettent des fraudes

Amazon est l’une des entreprises les plus influentes du monde, tant sur le plan économique que sur le plan des services quotidiens pour des millions d’utilisateurs. Cependant, malgré cela, il y a parfois des dysfonctionnements inexplicables dans son service qui attirent l’attention en raison de leur caractère curieusement anecdotique. C’est le cas d’Anca Nitu, une femme de Langley, au Canada, qui reçoit depuis deux mois des dizaines de boîtes de chaussures qu’elle n’a pas commandées.

On lui réclame plus de 300 dollars

Selon les soupçons de la femme, comme le souligne la CBC, une entreprise utiliserait frauduleusement son adresse pour se débarrasser des retours de commandes qu’elle ne souhaite pas gérer à nouveau. Il s’agit en réalité d’un cas curieux, car les commandes proviennent des États-Unis et c’est à la femme qu’on réclame les frais d’expédition, et aucune alerte de fraude n’a été déclenchée.

Après plus de 50 commandes, la victime a reçu par courrier une facture de plus de 300 dollars pour les frais d’expédition, un argent qui devrait vraiment être géré par l’entreprise qui gère la vente de chaussures. En effet, il arrive parfois que les retours ne soient pas rentables pour certaines entreprises, et avec des pratiques de ce type, ces frais finissent par retomber sur l’adresse d’expédition, même de manière frauduleuse.

Amazon et les entreprises frauduleuses

Amazon n’est souvent pas directement responsable de ce type d’actions, car elles relèvent généralement de la responsabilité des entreprises qui opèrent sous son égide. Par exemple, de nombreuses marques sont souvent supprimées pour avoir manipulé le site avec des éléments tels que de fausses évaluations. D’autres fois, les entreprises commercialisent des produits contrefaits pour attirer des clients potentiels qui, en dehors d’Amazon, se font arnaquer par des criminels.

C’est pourquoi, même sur le site d’Amazon, nous devons rester vigilants pour éviter que des entreprises ou des vendeurs frauduleux puissent utiliser nos données personnelles de manière préjudiciable ou pour nous voler directement notre argent. Heureusement, il existe de plus en plus de mécanismes juridiques pour y faire face, et les autorités de chaque région sont plus préparées que jamais à lutter contre ce type de crimes. Heureusement, Amazon travaille à nous éloigner des services les plus frauduleux sur sa place de marché.

