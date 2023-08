16 Go de RAM avec 80 euros de réduction pour le nouveau OnePlus Nord 3

Le terminal sera disponible à la vente fin août en Europe et vous pouvez déjà l’obtenir à prix réduit.

Le nouveau OnePlus Nord 3 arrivera bientôt, mais vous pouvez déjà l’acheter à prix réduit en profitant de cette offre.

Ce qui était à l’origine le début d’une famille réussie dans la gamme moyenne d’Android est maintenant devenu un autre téléphone haut de gamme, aux côtés des modèles précédents OnePlus 11 et OnePlus 10T. Nous avons pu analyser le OnePlus Nord 3, qui sortira fin août en Europe, et nous en avons été très impressionnés pour plusieurs raisons.

On dit que ce qui fonctionne ne doit pas être modifié, et OnePlus l’a fait. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le OnePlus Nord 3, dans sa version avec 16 Go de RAM, pour 549,99 469 euros sur AliExpress avec livraison depuis la France. Le prix auquel vous pouvez l’acheter sur Amazon est de 549 euros, tout comme sur le site de OnePlus.

Achetez le spectaculaire OnePlus Nord 3 avec une réduction de lancement

Avec le OnePlus Nord 3, plusieurs éléments que le fabricant avait abandonnés avec l’arrivée des OnePlus 9 et 9 Pro font leur retour. D’une part, le curseur d’alerte est de retour, cette petite languette sur le côté pour changer de mode de son (silencieux, vibration et son) d’un simple toucher, qui avait disparu. Et d’autre part, le renouveau de l’OxigenOS en revenant à ce qui fonctionnait auparavant.

Nous parlons d’un terminal haut de gamme avec un corps de seulement 8,1 mm d’épaisseur et un poids de 193 grammes. Il est fini en plastique, mais il a une sensation très haut de gamme. Il est résistant à l’eau et à la poussière IP54 et son écran occupe 88% de la façade, ce que peu peuvent revendiquer.

Son écran est de type Amoled avec 6,74 pouces de diagonale et une résolution Full HD+. Nous avons un taux de rafraîchissement allant de 40 à 120 Hz, une luminosité maximale de 1100 nits, une compatibilité avec le contenu HDR10+ et protégé par Gorilla Glass 5. Nous avons la fonction always-on-display et un verre arrondi sur les bords qui lui donne un meilleur style. Le capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran, comme il se doit pour un haut de gamme.

La bête qui se cache à l’intérieur est le Dimensity 9000 de MediaTek, qui n’a plus du tout peur de Qualcomm. C’est un processeur de 4 nm qui fonctionne à 3,05 GHz et qui est accompagné du GPU ARM Mali-G710. À cela s’ajoutent 16 Go de RAM LPDDR5X de dernière génération et 256 Go de mémoire interne UFS 3.1 à haute vitesse. Tout cela pour approcher les 1 100 000 points dans le test d’Antutu.

Un autre point sur lequel OnePlus s’est amélioré au fil des ans est l’aspect photographique. Dans ce modèle, nous avons un triple appareil photo arrière avec stabilisation optique, composé d’un capteur Sony IMX890 de 50 MP f/1.8, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’un objectif macro. Il peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde sans sourciller. La caméra frontale est un Sony IMX471 de 16 MP qui fait un travail spectaculaire en photo et vidéo.

Enfin, nous avons une batterie de 5 000 mAh capable de durer 2 jours complets et de se recharger rapidement avec une puissance de 80 W. Et en termes de connectivité, nous avons la compatibilité avec les réseaux 5G, NFC, infrarouges, WiFi 6, Bluetooth 5.3, double SIM et GPS. C’est certainement l’un des meilleurs téléphones OnePlus à ce jour.

