Barbie 2: tout ce qu’on sait sur la possible suite du dernier succès de Warner

Le film de Greta Gerwig a été un succès retentissant et tout le monde se demande s’il y aura une suite.

Barbie a été un véritable succès au cinéma et a fait des ravages

Alors que beaucoup de gens attendent que « Barbie » arrive sur les plateformes de streaming et que d’autres regardent tous les films Barbie, beaucoup se demandent si il y aura finalement une suite tôt ou tard. C’est pourquoi nous allons essayer de clarifier les raisons pour lesquelles il pourrait y avoir une « Barbie 2 » ou si au contraire il n’y aura pas de suite.

Dans ce cas, l’existence d’une suite n’est pas aussi évidente pour plusieurs raisons qui la rendent difficile.

« Barbie 2 » : la suite attendue par de nombreuses personnes

« Barbie » a rapporté plus de 1000 millions de dollars selon Box Office Mojo. C’est largement suffisant pour sortir une suite. En réalité, à Hollywood, rares sont les films qui ont connu un succès aussi dévastateur et qui n’ont pas eu de suite. C’est pourquoi, le premier motif de poids pour l’existence d’un éventuel film est, effectivement, son chiffre d’affaires.

Nous constatons également qu’il a connu un succès incontestable tant auprès de la critique que du public. Certains films rapportent beaucoup d’argent mais ne sont pas très estimés. Ce n’est pas le cas avec « Barbie », car en plus de rapporter, il a été considéré comme un bijou par la critique avec 88% de votes positifs et par le public avec 84% de votes positifs sur Rotten Tomatoes.

C’est pourquoi il serait étonnant qu’un succès aussi impressionnant ne serve pas de motivation à Warner Bros pour sortir une suite du film. Cependant, il y a des problèmes qui pourraient empêcher la sortie de ce film. Nous allons examiner en détail les raisons qui pourraient empêcher la suite du film le plus réussi de cette année.

« Barbie 2 » pourrait causer des problèmes

Il est vrai que ni la réalisatrice, Greta Gerwig, ni les acteurs Margot Robbie et Ryan Gosling ne seraient intéressés par une suite sur la vie de la poupée Mattel. Bien que le film ait été un succès retentissant, chacun d’entre eux serait engagé dans des projets futurs qui les éloignent d’une suite de Barbie.

Greta Gerwig est actuellement en train de tourner deux films sur les « Chroniques de Narnia », le succès de fantasy de C. S. Lewis, il semble donc qu’elle ne soit pas disposée à tourner la suite selon Cinemania. La réalisatrice a fait preuve d’un incroyable talent pour développer l’intrigue de Barbie et de nouveaux projets lui sont apparus, tout aussi intéressants, voire plus, que celui de la poupée. En réalité, elle a été la première femme à réaliser un film qui rapporte plus de 1000 millions de dollars. Un chiffre qui l’a placée dans l’histoire du cinéma et a bravé les barrières de genre existantes.

Quant aux acteurs principaux, ils n’ont pas signé de contrat pour la suite. Ce qui est généralement fait dans les sagas et les univers étendus pour garantir la présence des acteurs. Bien que l’absence des deux acteurs principaux puisse être justifiée par l’utilisation d’une autre poupée Barbie, il est vrai que leur absence attirerait l’attention et compliquerait considérablement la sortie de la suite.

