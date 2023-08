Voici les jeux qui arrivent sur PS Plus Extra et Premium en août 2023

Sont 17 jeux qui arrivent sur le service PlayStation ce mois d’août.

Depuis longtemps déjà, recevoir de nouveaux jeux chaque mois dans les différents services d’abonnement de l’industrie est une habitude, l’une des plus appréciées par les utilisateurs. Dans ce cas, nous devons parler de PlayStation Plus, qui a récemment confirmé de nouveaux ajouts à son catalogue pour ce mois d’août 2023, comme ils l’avaient déjà fait il y a quelques semaines en annonçant les 3 titres qui arrivaient à leur niveau Essential, le plus basique des 3 qu’ils proposent (auquel s’ajoutent les niveaux Extra et Premium).

Pour ce huitième mois de l’année, Sony a annoncé hier que ce sont 17 jeux qui arriveront sur PS Plus Extra et Premium dans quelques jours. Ainsi, une bonne variété de propositions seront disponibles sur les deux niveaux du service PlayStation, comme c’est le cas de Sea of Stars, le nouveau jeu de Sabotage Studio (The Messenger), qui est un RPG inspiré des classiques. Ce jeu, en réalité, est le seul de la liste qui arrivera sur le service le 29 août, le même jour où il sera lancé en général et arrivera également sur Xbox Game Pass. Le reste des propositions arriveront plus tôt.

Sony a déjà confirmé les 17 jeux qui arriveront sur PS Plus Extra et Premium ce mois d’août

Comme nous l’avons dit, le reste des jeux arrivera sur PS Plus Extra et Premium le 15 août prochain. Sur ces 17 titres, 14 arriveront comme partie du niveau Extra et les 3 autres seront des jeux classiques pour les abonnés Premium, qui peuvent profiter de tous les avantages de chacun des niveaux du service Sony, en plus de pouvoir bénéficier du prochain système de jeu en cloud en 4K.

Entrons dans le vif du sujet, voyons maintenant quels sont les jeux qui arrivent le 15 août sur PS Plus Extra et Premium, à l’exception de Sea of Stars, qui arrivera le 29 août. Les autres titres sont les suivants : Moving Out 2 (PS4, PS5), Destiny 2: La Reina Bruja (PS4, PS5), Lost Judgment (PS4, PS5), Destroy All Humans! 2 Reprobed (PS4, PS5), Two Point Hospital: Jumbo Edition (PS4), Source of Madness (PS4, PS5), Cursed to Golf (PS4, PS5), Dreams (PS4), PJ Masks: Heroes of the Night (PS4, PS5), Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures (PS4, PS5), Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (PS4, PS5), Spellforce III Reforced (PS4) et Midnight Fight Express (PS4).

Enfin, il nous reste 3 titres qui arriveront sur le service le 15 août, qui font partie de PS Premium et sont les suivants : MediEvil: Resurrection (PS4, PS5), Ape Escape: On the Loose (PS4, PS5) et Pursuit Force: Extreme Justice (PS4, PS5). Ce sont tous les jeux qui arrivent sur PlayStation Plus Extra et Premium au mois d’août 2023.



