Final Fantasy VII: Ever Crisis sera disponible en septembre sur Android et iOS

Le remake de l’univers de Final Fantasy VII pour mobiles arrivera très bientôt, mais son pré-enregistrement est déjà disponible.

Final Fantasy VII: Ever Crisis arrivera le 7 septembre sur mobiles

Si vous êtes fans de la franchise Final Fantasy et que vous aimez jouer sur mobiles, cette nouvelle vous intéressera sûrement. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l’initiative de Square Enix consistant en un remake de tout ce qui englobe Final Fantasy VII, à la fois le jeu original et ses spin-offs, qui sera délivré sous forme épisodique sur smartphones. Nous vous en avons déjà parlé il y a quelque temps, lorsque les recommandations requises pour le faire fonctionner sur nos mobiles ont été annoncées.

Le jeu en question s’appelle Final Fantasy VII: Ever Crisis et a déjà une date de sortie confirmée par Square Enix. Avant de dévoiler la date officielle de sortie de ce titre, sachez que vous pouvez déjà vous pré-enregistrer sur Google Play Store et l’App Store respectivement. Maintenant, nous pouvons passer aux détails de cette nouvelle protagonisée par cette proposition qui reviendra sur l’histoire originale de Final Fantasy VII et des titres comme Crisis Core, par exemple.

Final Fantasy VII: Ever Crisis, le remake pour mobiles, a maintenant une date d’arrivée sur Android et iOS

Date de sortie annoncée! FINAL FANTASY VII EVER CRISIS sortira officiellement sur iOS et Android le 7 septembre 2023! N’oubliez pas de vous pré-enregistrer dès maintenant! Pré-enregistrement: https://t.co/k7x3hnUBgF #FF7EC #FF7EverCrisis #FF7 pic.twitter.com/5GLzXA2LGN — FINAL FANTASY VII EVER CRISISEN|FF7EC (@FFVIIEC_EN) 10 août 2023

Nous n’allons plus jouer au chat et à la souris, car nous vous annonçons maintenant la date exacte à laquelle sera lancé ce Final Fantasy VII: Ever Crisis sur mobiles. La date exacte est le 7 septembre de cette année, mais n’oubliez pas de vous pré-enregistrer si vous voulez l’avoir prêt dès qu’il sera disponible. « Revivez les moments les plus mémorables de FF VII et découvrez le voyage d’un jeune héros, Sephiroth. Vivez des histoires classiques et nouvelles dans l’univers de FF VII présenté dans un style rétro combiné avec des graphismes modernes et magnifiquement rendus », décrivent les responsables du jeu.

« Formez une équipe avec vos personnages préférés (Cloud, Tifa, Aeris, Zack et plus) et personnalisez chacun avec des équipements et des armes iconiques pour vaincre de puissants adversaires en mode de combat individuel ou coopératif ». En parlant des combats du jeu, il convient de mentionner que son système de combat, qui utilise des combats à commandes, fait évoluer le système de combat en temps réel de Final Fantasy VII et son adaptation aux commandes des appareils mobiles semble être adéquate.

« Les combats mettent en avant les éléments classiques de Final Fantasy, tels que les compétences, les matérias, les invocations et les limites, tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires sur les appareils mobiles, comme le mode automatique et la vitesse de combat qui rendent le jeu encore plus amusant à jouer », ajoutent-ils chez Square Enix. Pour conclure, rappelez-vous que Final Fantasy VII: Ever Crisis arrivera sur Android et iOS le 7 septembre 2023.



