C’est maintenant 100% officiel : les nouveaux Xiaomi Pad 6 Max et Xiaomi Smart Band 8 Pro arriveront très bientôt et nous connaissons déjà leurs premiers détails

Cela semblait être un secret de polichinelle, mais finalement cela s’est concrétisé officiellement. Dans ce cas, nous parlons du fait que lors de la présentation du prochain Xiaomi Mix Fold 3 le 14 août prochain à 13h en France, il ne viendra pas seul, car la marque asiatique vient de confirmer le lancement des nouveaux Xiaomi Pad 6 Max et Xiaomi Smart Band 8 Pro, deux produits très attendus par la majorité des fans de la marque.

De plus, ce qui est le plus intéressant, c’est que l’entreprise nous a déjà révélé certaines des caractéristiques les plus intéressantes des deux produits que nous allons partager avec vous dans cet article, bien que, malheureusement, pour le moment, ce ne seront que des appareils exclusifs en Chine en attendant un éventuel lancement global dans quelques semaines.

Voici les nouveaux Xiaomi Pad 6 Max et Xiaomi Smart Band 8 Pro

Comme Xiaomi nous l’a montré sur son site officiel chinois, le nouveau Xiaomi Pad 6 Max conservera pratiquement le même design que celui des Xiaomi Pad 6 Pro et Xiaomi Pad 6, mais avec un écran beaucoup plus grand. Cet écran aura une diagonale de 14 pouces et, selon les rumeurs, il s’agit d’un écran LCD avec une résolution de 2,8K et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz.

D’autre part, si nous jetons un coup d’œil à la Xiaomi Smart Band 8 Pro, nous trouverons un design pratiquement identique à celui de la Smart Band 7 Pro. Cependant, comme cela s’est produit avec la tablette, la principale différence de ce dispositif par rapport à sa génération précédente sera l’écran, qui atteint une diagonale de 1,74 pouces dans le même format rectangulaire que nous aimons tant.

De plus, un détail intéressant est que cet écran partage la technologie de 60 Hz que nous avons vue sur la Xiaomi Smart Band 8, un élément clé pour offrir une expérience beaucoup plus fluide avec le système. À cela s’ajouteront certaines fonctionnalités supplémentaires telles que de nouveaux widgets personnalisables et la fonctionnalité de cadran vertical, des aspects qui rendront ce bracelet intelligent extrêmement performant.

En dehors de cela, il n’y a pas grand-chose d’autre à vous dire sur ces deux produits, il faudra donc attendre le 14 août prochain à 13h en France. Nous ne savons pas encore si nous pourrons les apprécier à l’échelle mondiale, mais au moins en regardant ce qui s’est passé avec leurs générations précédentes, tout indique que la Xiaomi Smart Band 8 Pro sera disponible à l’achat en France dans quelques mois.

