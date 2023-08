Xiaomi présentera sa plus grande tablette et son meilleur bracelet d’activité la semaine prochaine

Xiaomi a confirmé l’arrivée de deux nouveaux produits lors de l’événement Xiaomi MIX Fold 3 qui aura lieu en Chine la semaine prochaine.

La Xiaomi Pad 6 aura bientôt une version plus grande et plus avancée

Le Xiaomi MIX Fold 3 ne sera pas la seule grande nouveauté de Xiaomi lors de son événement en Chine la semaine prochaine. La marque pékinoise accompagnera son nouveau smartphone pliable d’une paire de nouveaux appareils : la Xiaomi Pad 6 Max 14 et la Xiaomi Smart Band 8 Pro, sa plus grande tablette à ce jour et son meilleur bracelet d’activité.

C’est ce qu’a confirmé la société elle-même sur son profil du réseau social chinois Weibo, où elle en a même profité pour partager les premières images de ce duo de produits, qui viendront s’ajouter à son catalogue destiné au marché chinois avant de peut-être faire le saut vers d’autres régions du monde.

Xiaomi Pad 6 Max 14, une immense tablette de 14 pouces

Le premier des deux produits confirmés par la marque est le Xiaomi Pad 6 Max, une nouvelle version de la Xiaomi Pad 6 que nous avons récemment analysée, dont la principale nouveauté sera son énorme écran de 14 pouces en diagonale.

Ce sera la plus grande tablette de Xiaomi à ce jour, et la marque compare même sa taille à celle de l’un de ses ordinateurs portables.

Jusqu’à présent, on sait de cette tablette qu’elle sera équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12 Go de RAM, ainsi qu’un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz basé sur la technologie IPS.

Xiaomi Smart Band 8 Pro, la version la plus avancée de son meilleur bracelet d’activité

D’autre part, Xiaomi a annoncé la version la plus avancée de son dernier bracelet d’activité. Le Xiaomi Smart Band 8 Pro sera présenté lors de l’événement de la semaine prochaine, et suivra les traces du précédent Xiaomi Smart Band 7 Pro, en intégrant un écran de plus grande taille et un design plus proche d’une montre intelligente que d’un bracelet d’activité.

Pour l’instant, aucun détail n’a été donné sur le bracelet. Heureusement, il ne faudra pas attendre longtemps pour tout découvrir sur ce duo de produits.

