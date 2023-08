Offre haut de gamme : cette bête avec 12 Go de RAM ne coûte que 379 euros

Le terminal POCO est prêt à combattre sans réserve les plus premium d’Android.

Le POCO F5 est conçu pour supporter n’importe quelle tâche ou jeu que vous lui demandez, sans faillir.

Si vous avez besoin d’un smartphone puissant, avec un excellent écran, une batterie qui dure deux jours complets et qui est mis à jour vers Android 13, c’est l’offre qu’il vous faut. Le POCO F5 dans sa version haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage peut être à vous pour seulement 379,99 euros sur AliExpress, ou pour 389,90 euros sur Amazon.

Rappelons que son prix officiel en ce moment est de 449,99 euros sur le site de Xiaomi, et pourtant il est en promotion. Nous parlons de l’un des téléphones les plus puissants qui est doté d’un nouveau processeur Qualcomm et qui fonctionne à merveille. Juste en regardant le prix, on pourrait penser qu’il s’agit d’un smartphone milieu de gamme moyen, mais rien n’est plus loin de la réalité. Il est chargé de spécifications haut de gamme pour la plupart.

Obtenez une bête de 12 Go de RAM pour 379 euros

Tout d’abord, nous allons nous pencher sur son aspect physique. Lorsque nous avons fait notre analyse du POCO F5 à l’époque, nous avons remarqué que, bien qu’il ait un corps en polycarbonate, il semble être en verre ou en métal. Le meilleur de tout, c’est qu’il est mince, seulement 7,9 mm d’épaisseur et très léger pour sa taille, 181 grammes. C’est incroyable de le tenir en main avec un écran énorme et si mince et léger.

Sa façade est occupée par un magnifique écran Amoled de 6,67″ Full HD+. La fluidité de son écran est impressionnante avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Sa réponse tactile est géniale et très rapide. La luminosité maximale atteint 1000 nits et il est compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. Il est protégé par Gorilla Glass 5 et le lecteur d’empreintes digitales a été déplacé sur le bouton d’alimentation du terminal.

Le cœur de ce POCO F5 est le nouveau Snapdragon 7+ Gen2 de Qualcomm, un CPU de 4 nm qui atteint des vitesses allant jusqu’à 2,91 GHz. Il est accompagné de la puce graphique Adreno 725, avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de mémoire interne UFS 3.1. Il frôle le million de points sur Antutu, ce que seuls les smartphones haut de gamme peuvent revendiquer.

À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec un stabilisateur optique d’image. Il est composé d’un capteur Omnivision OV64M de 64 MP f/1.79, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP avec un champ de vision de 119 degrés et d’une lentille macro. Les vidéos en 4K à 60 fps sont garanties, ainsi que le ralenti à 240 fps en 1080p. Quant à la caméra selfie, elle dispose d’un capteur Samsung de 16 MP qui prend de très bonnes photos de jour comme de nuit.

Les 5000 mAh de batterie intégrée nous donneront une autonomie de 2 jours complets grâce à la grande efficacité du processeur. Si nous avons besoin de la recharger rapidement, nous disposons de 67W de charge rapide qui nous donneront suffisamment d’énergie pour repartir rapidement.

Et si nous examinons sa connectivité, ce POCO F5 est prêt pour tout : compatible avec les réseaux 5G, NFC pour les paiements mobiles, prise jack pour les écouteurs, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS de haute précision et possibilité d’utiliser une double SIM.

