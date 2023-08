La fonction de secours par satellite de l’iPhone sauve la vie d’une famille piégée dans un incendie

Les appels par satellite de l’iPhone 14 redeviennent essentiels pour sauver une famille.

Une famille sauve sa vie grâce à un iPhone 14

Avec le lancement de l’iPhone 14, Apple a introduit la fonction d’appels d’urgence par satellite. Bien qu’elle ne soit pas encore disponible au niveau mondial, nous avons déjà entendu parler de cas où elle a sauvé la vie de personnes, comme celle d’un homme qui est tombé de 120 mètres sur une falaise et qui a pu le raconter grâce à son iPhone 14 qui a appelé les services d’urgence.

En début de semaine, la fonction d’appels par satellite a également aidé une famille piégée dans un incendie à Maui, et grâce à un iPhone 14, ils ont pu sauver leur vie.

Comme l’a partagé Michael J. Miraflor sur X, le cousin de la petite amie de son frère et sa famille étaient dans la voiture lorsque soudain, un incendie s’est déclaré autour d’eux. Il y avait cinq personnes à l’intérieur du véhicule, mais aucune d’entre elles ne pouvait demander de l’aide en raison de l’absence de couverture mobile sur place.

Mais heureusement, l’une des personnes avait un iPhone 14 et cela a rapidement fait la différence, car elle a pu appeler grâce aux appels d’urgence par satellite pour être secourue du feu. Comme le dit Miraflor, la fonctionnalité d’Apple était la seule façon de contacter pour demander de l’aide. Elle nous a littéralement sauvé la vie.

Lorsqu’un utilisateur active la fonction d’appels par satellite, l’iPhone lui pose quelques questions sur la situation dans laquelle il se trouve jusqu’à ce qu’il se connecte aux satellites, ce processus pouvant prendre quelques minutes.

Toutes les informations fournies sont envoyées pour que des spécialistes puissent demander de l’aide au nom de l’utilisateur qui en réalité la demande. Toutes ces informations peuvent également être partagées avec les contacts d’urgence répertoriés par l’utilisateur, ce qui s’est également produit dans ce cas spécifique.

Comme nous pouvons le voir dans les captures d’écran partagées par l’utilisateur, les centres de relais et ses contacts d’urgence ont été alertés des informations fournies qui indiquaient qu’il y avait du feu autour d’eux et qu’ils avaient une visibilité très limitée. En plus des informations, la localisation a également été partagée.

Des fonctionnalités comme celle-ci sont lancées dans le but de sauver la vie des utilisateurs. Les iPhone 14 ne se limitent pas aux appels par satellite, ils disposent également d’une détection des accidents qui alerte les services d’urgence lorsqu’un fort impact est détecté.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :