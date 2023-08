Cet ordinateur portable MSI dispose d’une réduction de 170 euros, avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et ne pèse que 1,4 kg

Si vous avez besoin d’un PC pour commencer une nouvelle année scolaire, c’est une excellente opportunité pour vous ou un membre de votre famille.

Ordinateur durable par excellence, MSI vous propose une bête pour les étudiants ou le télétravail à un prix ridicule.

Si vous recherchez la combinaison parfaite entre performances, portabilité et design élégant, ne cherchez plus. L’ordinateur portable MSI Modern 14 est maintenant disponible dans une offre spéciale à ne pas manquer. Au lieu de son prix officiel de 799 euros, vous pouvez l’acquérir aujourd’hui sur Amazon pour seulement 628,99 euros, le même prix que sur PcComponentes. Une occasion unique d’économiser tout en acquérant un puissant compagnon pour vos tâches quotidiennes.

C’est un ordinateur adapté aux étudiants ou à toute tâche qui se respecte, de la rédaction de documents texte, des tableaux Excel, à l’édition graphique de photos et de vidéos en 1080p, en passant par la navigation et le multimédia fluides. Il dispose d’un écran haute résolution, de haut-parleurs de qualité et l’un des claviers avec la plus petite course, améliorant ainsi la productivité.

Obtenez un puissant ordinateur portable MSI avec une réduction de 170 euros

Équipé du dernier processeur Intel Raptor Lake i5-1335U, cet ordinateur portable MSI Modern 14 vous offre la puissance dont vous avez besoin pour effectuer efficacement plusieurs tâches. Que vous travailliez sur des projets d’édition intensifs ou que vous profitiez de vos films et séries préférés, ce processeur garantit des performances fluides et rapides.

Avec 16 Go de mémoire RAM DDR4 à 3200 MHz, le MSI Modern 14 vous permet de gérer plusieurs applications et onglets sans problème. Son stockage de 512 Go SSD offre un accès ultra rapide à vos fichiers et programmes. Sa capacité de stockage est plus que suffisante pour vos besoins quotidiens.

L’écran de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et la technologie IPS vous offre des couleurs vives et des angles de vision larges. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une couverture de 45% de l’espace colorimétrique NTSC, vous profiterez d’images nettes et réalistes. De plus, la capacité d’ouvrir l’écran jusqu’à 180 degrés vous offre la flexibilité nécessaire pour trouver l’angle parfait.

La carte graphique Iris Xe Graphics vous garantit une expérience visuelle exceptionnelle, que vous conceviez un site web ou que vous profitiez du divertissement multimédia. Les multiples options de connectivité, telles que 3 ports USB-A, un slot pour carte microSD, HDMI, un port casque/microphone et USB-C, vous offrent la flexibilité nécessaire pour connecter vos périphériques. L’ajout du WiFi 6 et du Bluetooth assure une connectivité rapide et stable pour tous vos besoins en ligne.

L’ordinateur portable MSI prend également soin de votre confort pendant que vous travaillez ou vous divertissez. La course optimisée des touches de 1,5 mm offre une expérience d’écriture ergonomique et confortable. Avec son poids léger de 1,4 kg, vous pouvez l’emporter avec vous confortablement où que vous alliez.

Une caractéristique intéressante est que cet ordinateur portable n’est pas livré avec un système d’exploitation installé, ce qui vous permet de choisir et de personnaliser la plateforme qui convient le mieux à vos besoins. Vous pouvez rechercher une licence Windows 11 disponible ou essayer n’importe laquelle des distributions Linux disponibles sur Internet.

➡️ Voir l’offre MSI Modern 14

Cet ordinateur est un bijou technologique qui combine puissance, performances et style dans un appareil compact. Profitez de l’offre actuelle sur Amazon et obtenez-le pour seulement 628,99 euros au lieu de 799 euros. Ne manquez pas cette opportunité.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :