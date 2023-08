iPhone 15 Pro : certaines caractéristiques de son processeur A17 Bionic sont divulguées

Des spécifications du processeur A17 Bionic pour iPhone 15 Pro ont fuité

Comme cela a été dit maintes fois déjà, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max seront équipés du nouveau processeur A17 Bionic qui sera fabriqué en exclusivité dans un processus de 3 nanomètres par l’entreprise TSMC. Jusqu’à présent, nous ne connaissions que cela sur les nouveaux puces, mais une nouvelle rumeur nous dit à quoi nous pouvons nous attendre de sa part.

Comme l’indique l’utilisateur X, @URedditor, le processeur A17 Bionic aura 6 cœurs de CPU et 6 cœurs de GPU. Pour avoir un contexte, le processeur A16 Bionic des iPhone 14 Pro a 6 cœurs CPU et 5 cœurs de GPU, ce qui ferait augmenter le GPU sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Apple A17 – t8130 – Coll 6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18). — Unknownz21 ???? (@URedditor) Aout 9, 2023

Processeur A17 Bionic : améliorations du GPU, tout en maintenant la mémoire RAM

En plus de cette augmentation du GPU dans le processeur A17 Bionic, selon la fuite, il y aura également une augmentation de la fréquence d’horloge car elle passera de 3,46 GHz, celle qu’a actuellement le processeur A16 Bionic, à 3,70 GHz, celle que le chip A17 Bionic des iPhone 15 Pro aura.

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que le processeur des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sera accompagné de 6 Go de RAM, la même mémoire que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, ce qui, par ailleurs, contredit les rumeurs selon lesquelles les prochains iPhone d’Apple auraient une RAM de 8 Go.

De plus, comme on pouvait s’y attendre, ce A17 Bionic ne serait utilisé que dans les modèles Pro, ce qui ne devrait pas nous étonner car Apple l’a déjà fait l’année dernière en conservant l’A15 Bionic dans les iPhone 14 standards et en mettant l’A16 Bionic dans les modèles Pro.

Toutes ces améliorations qui seraient apportées au processeur A17 Bionic entraîneraient d’importantes améliorations des performances et de l’efficacité énergétique des iPhone 15 Pro, ce qui serait également le cas grâce à une nouvelle technologie de batterie que Apple envisagerait de mettre en œuvre.

Quoi qu’il en soit, Apple peut toujours trouver son propre équilibre entre l’efficacité et les améliorations des performances. La société de la pomme pourrait se concentrer davantage sur l’efficacité pour améliorer l’autonomie de la batterie, par exemple. Ou bien, faire exactement le contraire, maintenir l’efficacité et se concentrer sur les performances. Quoi qu’il en soit, nous le saurons bientôt car Apple devrait présenter les iPhone 15 et iPhone 15 Pro le mardi prochain, le 12 septembre.



