Encore une fois un prix très bas : cette enceinte intelligente s’effondre jusqu’à 29,99 euros

Le nouvel haut-parleur d’Amazon fait fureur parmi ses utilisateurs en raison de son prix et de ses performances.

Cet haut-parleur garantit une meilleure qualité sonore, une taille réduite et les mêmes fonctionnalités que la génération précédente.

Vous cherchez à constituer un ensemble d’enceintes pour avoir de la musique multi-pièces dans votre maison ? Ou souhaitez-vous contrôler toute votre maison intelligente en plaçant plusieurs haut-parleurs intelligents dans votre maison pour qu’ils vous entendent toujours ? Eh bien, c’est le moment avec cette offre incroyable qui vous permet d’obtenir le nouvel Echo Pop pour 54,99 29,99 euros sur Amazon. Vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît le plus, les 4 sont disponibles au même prix.

Avoir un haut-parleur intelligent à la maison ne vous permet pas seulement de demander des morceaux de musique à tout moment, mais vous pourrez également connaître les actualités actuelles, découvrir des curiosités historiques chaque jour, créer un home cinéma avec plusieurs Echo ou un système audio multi-pièces avec eux. Tout cela en toute simplicité et avec cette offre vous pouvez obtenir plusieurs unités.

Achetez l’Echo Pop pour moins de 30 euros

Cet Echo Pop change légèrement de forme par rapport aux Echo Dot de 5e génération qui sont contemporains. Ce modèle Pop a une forme de sphère coupée en deux, avec une base légèrement plate pour pouvoir se maintenir. La partie frontale est la plus importante, plate et recouverte d’une grille résistante.

Cette partie plate est d’où provient le son spectaculaire de cet Echo Pop. Dans cette génération, ils ont grandement amélioré la qualité sonore en incluant un driver qui permet la lecture de morceaux de musique sans perte. Autrement dit, nous pourrons enfin profiter de notre abonnement à un service de streaming musical qui contient ce type de chansons, comme Amazon Music Unlimited, Apple Music ou Tidal.

En haut de l’enceinte, on trouve des commandes physiques de volume, de désactivation du microphone d’Alexa et un autre bouton d’action pour appeler l’assistant ou redémarrer l’enceinte en le maintenant enfoncé. Et qu’est-il advenu de l’anneau lumineux ? Eh bien, il est maintenant situé sur le dessus de la sphère, sous la forme d’une ligne courbe. En ce qui concerne les couleurs, il suit le même schéma que les générations précédentes d’Echo.

Mais le meilleur de tout est d’avoir à la maison d’autres gadgets intelligents tels que des ampoules WiFi, des robots aspirateurs, des purificateurs d’air, des bandes LED connectées ou des prises intelligentes, entre autres. Avec votre voix et bien ajoutés à l’application Amazon Alexa au préalable, vous pourrez les contrôler et les programmer selon vos préférences. Vous pouvez même créer des routines pour leur fonctionnement lorsque l’un d’eux cesse de fonctionner.

➡️ Voir l’offre Echo Pop

Le lien envoi sur Amazon.es qui propose des prix moins chers. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Cet Echo Pop fonctionne également comme une enceinte Bluetooth classique pour le téléphone portable, il vous suffit de l’ajouter à votre téléphone portable à l’avance depuis les paramètres du système. Le problème est qu’il s’agit d’une enceinte qui doit être branchée à une prise électrique pour fonctionner, mais sur Amazon, vous pouvez trouver des supports avec batterie intégrée pour l’emporter partout où vous voulez.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :