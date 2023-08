Aperçu de Windows 11 Build 25926 apporte plusieurs changements à la chaîne des versions en développement

Microsoft vient de publier une autre version de prévisualisation de Windows 11 dans le canal Canary. Cette dernière mise à jour de prévisualisation interne porte le numéro de construction 25926, et la nouvelle version sort une semaine après la version de prévisualisation 25921. Chaque nouvelle version de prévisualisation apporte quelque chose de nouveau au système d’exploitation et la nouvelle version ne fait pas exception. Lisez la suite pour en savoir plus sur la dernière version Canary.

Microsoft lance la nouvelle version sur les PC éligibles avec la version de prévisualisation interne de Windows 11 Build 25926.1000 (rs_prerelease). Il s’agit d’une petite mise à niveau, ce qui indique que vous pouvez mettre rapidement à jour votre système. Si vous êtes un testeur dans le canal Canary, vous avez peut-être déjà reçu la nouvelle mise à jour.

En termes de modifications, la version de prévisualisation interne de Windows 11 Build 25926 apporte un grand changement à l’icône de la cloche de notification qui apparaît sur la barre des tâches. Désormais, lorsque vous recevez une notification, l’icône de la cloche sera colorée, et elle restera vide lorsqu’il n’y aura pas de notifications.

Cette mise à niveau incrémentielle apporte également l’intégration de Paint et Clipchamp à l’outil de capture d’écran pour éditer rapidement les captures d’écran ou les enregistrements d’écran. Ces fonctionnalités sont disponibles sur l’outil de capture d’écran (version 11.2306.43.0 et supérieure).

En dehors de cela, la mise à jour apporte des améliorations pour Windows Ink, une meilleure expérience de diffusion d’écran, des améliorations de partage de fichiers locaux, et bien d’autres choses encore dans la version de développement. Voici la liste complète des changements apportés par la mise à jour d’aujourd’hui.

Windows 11 Insider Preview Build 25926 – Changements et améliorations Barre des tâches et zone de notification du système Les notifications apparaîtront désormais sous la forme d’une cloche dans la zone de notification du système, et lorsque de nouvelles notifications arriveront, la cloche sera colorisée en fonction de la couleur d’accentuation de votre système. Lorsqu’il n’y a pas de notifications et que l’horloge est visible, la cloche sera vide. Les chiffres des notifications ne sont plus affichés.

Graphiques À partir de la version 25921, nous avons ajouté des options pour régler l’intensité et l’augmentation des couleurs des filtres de couleur via Paramètres > Accessibilité > Filtres de couleur. Veuillez noter qu’il existe un problème qui fait que les étiquettes des curseurs sont manquantes. Le premier curseur est pour « Intensité » et le deuxième curseur est pour « Augmentation des couleurs ». Les étiquettes apparaîtront comme prévu dans une future version.

Correction des problèmes connus Nous avons résolu le problème qui empêchait les appareils dotés d’une connectivité mobile à accéder à un réseau sans fil en raison d’un problème dans lequel la configuration APN pouvait être perdue lors de la mise à niveau avec la version 25921.



Mise à jour de l’outil de capture d’écran

Nous commençons à déployer une mise à jour de l’outil de capture d’écran (version 11.2306.43.0 et supérieure) pour les Windows Insiders dans les canaux Canary et Dev. Cette mise à jour introduit de nouveaux boutons pour éditer dans Paint les captures d’écran et pour éditer dans Clipchamp les enregistrements d’écran.

Si votre PC fonctionne sous Windows 11 avec le canal Canary du programme Windows Insider Preview, vous pouvez installer la nouvelle version de prévisualisation sur votre système. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la nouvelle mise à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Rechercher des mises à jour.

