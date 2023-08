Transformer votre téléphone portable en télescope intelligent vous coûtera bon marché avec cet accessoire de Kickstarter.

Il a déjà récolté plus de 2 millions de dollars avec plus de 7 500 mécènes, coûte environ 200 dollars et sera livré à partir de décembre 2023.

Voici le Hestia de Vaonis, l’accessoire pour votre téléphone portable qui vous permettra de « déverrouiller l’univers ».

Plongés dans la recherche de la photographie superlative et dans une différenciation photographique qui se travaille sur de nombreux fronts, il est vrai que les différents fabricants de téléphones portables perfectionnent depuis des années la photographie nocturne et même les modes d’astrophotographie que Google nous présentait avec ses smartphones Pixel, et que Samsung a ensuite adapté pour One UI avec l’arrivée des Galaxy S22.

Il ne s’agit pas de la première approche d’Android pour les amateurs d’astronomie, en effet, l’embryon de Sky Map que Google a lancé il y a des années nous a apporté de nombreuses applications pour voir et reconnaître les étoiles, nous permettant d’étudier le firmament avec plus de précision et toutes les informations dans le creux de la main.

Et maintenant, de la main de la société Vaonis, une entreprise de technologie astronomique avec des bureaux en France et aux États-Unis, nous vient le prochain grand pas des téléphones portables pour devenir de petits télescopes intelligents, grâce à un produit que nos collègues de Phandroid nous ont récemment présenté et qui peut déjà être acquis en mode de financement participatif sur la plateforme Kickstarter.

Voici le Hestia de Vaonis, un accessoire de moins de 200 euros qui promet de transformer votre téléphone portable en un véritable télescope

La première chose à souligner de ce nouveau dispositif est qu’il n’est plus inabordable ni très éloigné, et que pour commencer, le projet de financement participatif se passe très bien sur Kickstarter, où la société Vaonis a déjà récolté plus de 2 150 000 dollars, dépassant les 7 500 acheteurs, avec une production déjà lancée et des expéditions prévues à partir du mois de décembre prochain.

En effet, l’entreprise elle-même nous confirme qu’elle achève le programme de financement participatif, qui se terminera le 17 août prochain, donc les intéressés devront réserver leur appareil Hestia dans les prochains jours. Même pour les encourager, une offre spéciale a été mise en place qui nous permettra d’obtenir le pack le plus basique pour seulement 189 dollars.

Les télescopes intelligents ‘Stellina’ et ‘Vespera’ ont été des succès mondiaux depuis leur lancement. Cette année, nous repoussons les limites de la miniaturisation avec une nouvelle innovation : Hestia. Pour réduire les coûts et proposer un télescope véritablement accessible à tous, nous nous sommes appuyés sur la technologie la plus puissante et la plus largement adoptée : votre smartphone. Cyril Dupuy, fondateur de Vaonis.

L’idée est de construire un télescope qui n’ait pas besoin d’intégrer des capteurs, car ce sont précisément les composants les plus coûteux. Pour cela, on utilisera les optiques de nos smartphones accompagnées, grâce à cet accessoire spécial, de toute la technologie nécessaire pour voir et étudier les corps célestes avec facilité et précision.

Hestia élèvera la photographie des étoiles avec le téléphone portable à un nouveau niveau, mais il sera également très pratique et polyvalent, car il est conçu pour que tous ses composants tiennent dans un boîtier pas plus grand qu’un livre best-seller, intégrant un système optique avec une lentille de 30 millimètres (1,18 pouce) et plusieurs prismes qui collectent et focalisent la lumière directement sur le capteur du smartphone.

L’utilisateur n’a qu’à aligner le Hestia avec l’appareil photo principal de son téléphone portable et il sera prêt à utiliser l’ensemble, bien que Vaonis ait travaillé sur une application appelée « Gravity by Vaonis » qui nous permettra de voir et de naviguer sur une carte céleste pour focaliser le bon corps céleste et ne pas se tromper par manque de connaissance.

Le fabricant déclare que son plan est d’attendre une éclipse solaire prévue pour le 8 avril 2024 pour le lancement en mode commercial, mettant ainsi en vente le Hestia à un moment clé pour démontrer son utilité et se concentrer sur ses ventes. Évidemment, les mécènes de Kickstarter l’auront déjà entre les mains auparavant, donc si vous êtes intéressés, dépêchez-vous d’en trouver un parce que le programme de financement participatif se termine très bientôt… En moins de 7 jours !

Hestia de Vaonis, toutes les informations et réservations sur Kickstarter.

