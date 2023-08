Tu vas l’aimer, car le nouveau vélo électrique de Decathlon vient tout droit du futur

Il s’appelle B’Twin LD 920 E et il a tout ce dont vous avez besoin avec la dernière technologie pour vous déplacer en toute sécurité dans votre ville.

Voici le nouveau B’Twin LD 920 E présenté par Decathlon.

Le géant français Decathlon continue de miser gros sur la technologie appliquée au sport, et si il y a quelques jours il nous rapprochait plus que jamais de la montre quantificatrice muvit IO Sport SIM avec un prix de 27 euros, maintenant il nous présente le vélo électrique dont vous avez besoin pour vous déplacer dans votre ville, qui rivalisera avec des modèles aussi impressionnants que ce spectaculaire KTM Macina Sport SX Prime, bien que dans le cas de Decathlon ce soit à moins de la moitié du prix.

Et c’est que ce B’Twin LD 920 E, c’est ainsi que s’appelle ce nouveau E-bike innovant, sera mis en vente dans la boutique en ligne de Decathlon au prix de lancement de 2 999 euros, qui, vu ses possibilités et sa concurrence, est très en adéquation pour un vélo urbain fiable, polyvalent et avec tout ce que vous attendez pour vous déplacer sans problème de manière plus durable et économique.

Voici le vélo B’Twin LD 920 E de Decathlon

Comme nos collègues de InsideEVs nous l’ont enseigné, le géant français de la vente au détail de sport élargira sa gamme de vélos avec un nouveau modèle polyvalent et urbain qui s’intégrera dans la famille B’Twin en offrant de meilleures performances, tout en laissant de la place pour la série Rockrider et ses vélos de montagne ainsi que les Triban orientées vers la route.

Dans ce cas, avec le B’Twin LD 920 E, nous avons un modèle orienté vers la longue distance, d’où le suffixe « LD » dans son nom, qui met à jour un vélo déjà existant dans le catalogue de Decathlon avec une nouvelle transmission développée en collaboration avec la start-up belge E2 Drives.

L’idée était de permettre une conduite beaucoup plus confortable et sécurisée en milieu urbain, ainsi le cycliste n’aura plus à se soucier du changement de vitesses grâce à l’intégration d’un boîtier de vitesses automatique de dernière technologie, presque venu du futur, qui se combine avec un système à double moteur de 250 watts de puissance.

Cela permettra de pédaler avec une assistance continue et sans interruption, en s’adaptant grâce à huit capteurs aux préférences du cycliste qui pourra ainsi se concentrer sur ce dont il a besoin pour se déplacer en ville, sans avoir à se soucier du changement de vitesse ou d’autres aspects du vélo électrique lui-même.

Le nouveau B’Twin LD 920 E est capable de traiter les données de performance et de voyage à une vitesse de 20 000 itérations par seconde, il dispose également de caractéristiques technologiques avancées telles qu’une puce GPS pour la localisation du vélo qui cherchera à éviter les vols ainsi qu’un écran tactile installé sur le potence qui fournira tous les détails de la conduite en temps réel.

A ce prix et avec autant de fonctionnalités et de technologie, il est presque impossible de trouver quelque chose de similaire sur le marché à ce B’Twin LD 920 E de Decathlon.

Il est doté d’une batterie de 702 watt-heures installée dans le tube diagonal du cadre, capable de fournir jusqu’à 150 kilomètres d’autonomie avec une seule charge, ce qui évidemment dépendra des modes de conduite Eco, Standard ou Boost que nous configurerons dans chaque cas.

Et pour compléter le tableau d’un vélo électrique ultra-polyvalent, nous aurons des phares de conduite de 30 lux pour améliorer la sécurité, ainsi que des freins à disque hydrauliques et un robuste porte-bagages monté à l’arrière capable de transporter jusqu’à 27 kilogrammes de poids.

