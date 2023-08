Solo 159 euros: ce téléphone défie Xiaomi avec de bonnes caractéristiques et un prix incroyable

Ce téléphone portable a tout ce dont vous avez besoin et il est en promotion, mais seulement pour une durée limitée.

Le realme C55 et ses deux finitions.

Grâce à cette offre d’AliExpress, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs smartphones bon marché de la marque realme. Tous les appareils offrant un bon rapport qualité-prix ne sont pas de Xiaomi, le realme C55 est un excellent achat pour seulement 159 euros. De plus, vous le recevrez chez vous avec une expédition sécurisée et entièrement gratuite.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un appareil qui se vend encore autour de 200 euros dans des stores tels qu’Amazon. Sur AliExpress, vous trouverez la meilleure opportunité d’obtenir un téléphone portable complet avec lequel vous pourrez vous débrouiller sans problème chaque jour. Nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur le realme C55.

Achetez le téléphone de realme au meilleur prix

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,72” FHD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33 W

Prise jack 3,5 mm, NFC

Le design du téléphone chinois ne passe pas inaperçu, il présente un dos magnifique qui brille et attire tous les regards. Vous pourrez profiter de votre contenu préféré avec un écran de 6,72 pouces qui se déplace en toute fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Son cerveau est le Helio G88, une bonne puce fabriquée par MediaTek. Elle se chargera de faire fonctionner toutes ces applications que vous aimez tant, vous n’aurez pas de problèmes au quotidien. De plus, comme nous l’avons mentionné, vous obtenez la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Au dos de notre protagoniste, 2 caméras qui font du bon travail. Vous pourrez prendre des photos plus que décentes avec son capteur principal de 64 mégapixels et sa caméra pour le mode portrait, prenez des photos sans crainte. D’autre part, à l’avant, une caméra de 16 mégapixels.

Si vous recherchez un téléphone portable équilibré et bon marché pour réaliser vos tâches quotidiennes, vous n’avez plus à réfléchir. Ce realme C55 répond à tous les critères essentiels et offre une bonne expérience utilisateur, c’est un achat qui ne vous décevra pas. Nous ne savons pas combien de temps il sera à moins de 160 euros, mais moi, je n’y réfléchirais pas trop.

