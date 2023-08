Cette extension Chrome te dit combien d’argent tu pourrais gagner avec tes tweets.

Vous pourriez perdre de l’argent sans le savoir.

La monétisation du contenu sur Twitter a été l’une des décisions les plus récentes prises par Elon Musk.

Combien d’argent pensez-vous que vos tweets ou publications coûtent? C’est une question que tout utilisateur se pose depuis des années, bien que ce soit une question beaucoup plus récurrente depuis qu’Elon Musk a lancé un programme de monétisation. Et même si de nombreux utilisateurs n’auront pas accès à ce service, cette extension pour Google Chrome vous montrera combien d’argent vous perdez en tweetant.

La monétisation, le dernier changement d’Elon Musk

Twitter, ou X si nous suivons son branding actuel, a subi une multitude de changements depuis qu’Elon Musk est aux commandes du réseau social. Presque tous ont été impopulaires ou controversés car ils font payer les utilisateurs, mais il y en a un qui a suscité un certain intérêt de manière générale: la monétisation du contenu, un nouveau service qui sera réservé aux abonnés et qui sera utilisé par les grands créateurs.

Tout le monde n’y aura pas accès car ils exigent des normes élevées, comme plus de trois millions d’impressions au cours des 90 derniers jours pour faire partie du programme. Cependant, l’extension Chrome de l’utilisateur t3dotgg donnera la possibilité de jeter un coup d’œil aux gains potentiels de n’importe quel tweet que vous voyez à l’écran, y compris les vôtres. Le même utilisateur a laissé l’extension sur Github, en attendant que Google approuve sa présence dans la Chrome Web Store.

Le calcul a été effectué par l’utilisateur lui-même en étudiant les bénéfices proportionnels à la visibilité que ses propres tweets lui ont apportée , bien que, étant une solution tierce, cela ne puisse pas être considéré comme quelque chose d’officiel, mais plutôt comme une simple indication.

Introducing PayCheck for Twitter – a Chrome extension to (poorly) estimate how much money a tweet is worthhttps://t.co/xjQY2iSUMz pic.twitter.com/9t8LAxVazs — Theo – t3.gg (@t3dotgg) Aout 9, 2023

Le futur énigmatique de X

Si nous parlons déjà de Twitter en termes futurs, nous devrons le faire avec le nom de X, car l’oiseau bleu est déjà en train d’être écarté de l’image de marque du réseau social, changeant même le concept de tweet. Ce que Twitter était jusqu’en 2022 s’éloigne de plus en plus, et est actuellement une plateforme pleine de murs payants.

Elon Musk est toujours convaincu d’avoir raison, et il est capable de contredire même les autorités de San Francisco pour afficher son panneau lumineux, ce qui lui a valu de payer une amende de 4 500 dollars. Cependant, de plus en plus de voix estiment que l’objectif de Musk est de faire de Twitter la version occidentale de WeChat, ce qui a aussi été publiquement suggéré par Linda Yaccarino , PDG de Twitter sous le contrôle de Musk.



