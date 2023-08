McAffe avertit : ces 43 applications sont une grave menace pour ton téléphone portable

Les experts en cybersécurité de McAfee ont signalé une nouvelle menace d’adware qui guette les utilisateurs d’Android.

Les applications installées sur votre téléphone pourraient compromettre votre vie privée

Il y a quelques jours seulement, Google expliquait comment les logiciels malveillants pouvaient se faufiler dans le Play Store en contournant les différents mécanismes de sécurité de la boutique. Maintenant, peu de temps après, les experts en cybersécurité de McAffee ont signalé une nouvelle menace qui, une fois encore, a réussi à contourner ces mêmes mécanismes pour introduire 43 applications dangereuses dans la boutique d’applications.

Les applications en question font partie d’une campagne d’adware ou de logiciels publicitaires qui s’introduisent dans les téléphones des victimes pour les bombarder de publicités, même lorsque l’écran de l’appareil infecté est éteint.

Les logiciels malveillants se cachaient dans des applications de télévision, des applications d’actualités ou de téléchargement de musique

Dans le rapport, les experts indiquent avoir découvert un total de 43 applications faisant partie de cette campagne. Toutes avaient été distribuées via le Google Play Store et totalisaient 2,5 millions d’installations via la boutique.

L’adware dissimulé dans le code des applications pratiquait toujours la même méthode : lorsqu’il était installé sur l’appareil de la victime, il commençait à afficher des annonces, y compris lors de l’extinction de l’écran de l’appareil.

Il pourrait sembler que l’affichage d’annonces avec l’écran du téléphone éteint ne pose pas de problème pour l’utilisateur. Cependant, cette pratique viole les politiques de développement du Google Play Store. De plus, le bombardement publicitaire en arrière-plan entraîne une consommation excessive de batterie et de données mobiles, en plus de représenter un risque pour la vie privée de l’utilisateur affecté.

Parmi les 43 applications analysées, on trouve principalement des applications se faisant passer pour des lecteurs vidéo pour regarder la télévision sur le téléphone, des applications de téléchargement de musique, des applications d’actualités et des applications de calendrier. La liste complète est disponible dans le rapport publié par McAfee. Les noms de certaines d’entre elles sont disponibles ci-dessous :

DMB TV

뉴스 속보

달력

바로TV

벨소리 무료다운

Ondas MP3

Après avoir alerté Google, la société a procédé à la suppression des applications malveillantes du catalogue de Google Play, et elles ne peuvent plus être téléchargées depuis la boutique.

