Le PDG de Samsung estime que le succès des entreprises chinoises ne représente pas un danger pour la marque

En Samsung, la tranquillité règne

Les nouveaux téléphones pliables sont le prochain lancement phare de Samsung pour 2023

Le marché des téléphones est dans une dynamique très atypique depuis plusieurs trimestres, mais contrairement à de nombreux analystes, la situation ne préoccupe pas beaucoup Samsung. La société sud-coréenne, qui détient la plus grande part de marché au monde dans l’industrie des smartphones, estime que la montée en puissance des téléphones chinois ne mettra pas en péril la position dominante de Samsung.

Un paysage atypique

Ces déclarations du PDG ont été rapportées par Forbes India et reflètent que la société n’est pas inquiète de l’état actuel du marché des téléphones. « Il s’agit d’une compétition saine. Et en réalité, nous en bénéficions également en leur vendant des composants pour leurs appareils », a déclaré J.B. Park, PDG de Samsung.

Samsung, comme l’indique le PDG, ne montre aucune inquiétude quant aux décisions commerciales et maintient son cap en ce qui concerne les lancements et les mises à jour prévus. Un exemple en est la nouvelle gamme de téléphones pliables, le Galaxy Z Flip5 (que nous avons déjà analysé) et le Z Fold5, qui arriveront le 18 août pour dominer les ventes de téléphones pliables haut de gamme. Ils ne négligent pas non plus les gammes économiques, telles que le nouveau Galaxy F34 5G déjà lancé sur un marché émergent comme celui de l’Inde.

Ventes en chute libre pour presque toutes les marques

Et en effet, comme nous l’avons mentionné précédemment, le marché des téléphones mobiles ne cesse de réduire ses ventes en chiffres absolus. En réalité, seules Huawei et le groupe Transsion voient leurs ventes augmenter. Mais des marques telles que Samsung ou Apple, bien qu’elles restent en tête en termes de nombre d’unités vendues, continuent de baisser leurs ventes, même avec des téléphones de grande qualité et de grande valeur.

Le marché des téléphones mobiles se dégonfle progressivement et arrivera à un point où les ventes se stabiliseront après les nouvelles réglementations qui obligent les marques à offrir un support plus continu aux appareils. En effet, cela fait déjà un certain temps que les téléphones en France ont étendu leur garantie à 3 ans au lieu de 2, et dans quelques années, il sera obligatoire que les batteries soient remplaçables pour tous les appareils portables, y compris les smartphones, les tablettes et même les consoles de jeux avec batterie.

