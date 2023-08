Ces écouteurs JBL ont une annulation adaptative du bruit et coûtent moins de 130 euros

Les écouteurs en question sont les JBL Live Flex, qui bénéficient actuellement d’une réduction intéressante sur leur prix.

Parmi tant d’offres d’écouteurs sans fil que l’on trouve généralement sur Amazon chaque jour, il y en a toujours une que nous devons mettre en avant, même parmi d’autres qui sont également très attrayantes dans le même domaine. Cette fois-ci, nous avons entre nos mains un produit d’une marque plus que reconnue en ce qui concerne les écouteurs de grande qualité. Pour être exact, nous parlons de JBL, une marque qui se mesure toujours aux grandes marques et qui a maintenant osé ajouter plus de caractéristiques intéressantes à ses appareils, en plus de la qualité habituelle qui les caractérise.

Les écouteurs que nous vous présentons dans cet article sont les JBL Live Flex, qui font partie de cette vague de produits de la marque qui ajoutent certaines caractéristiques de plus en plus intéressantes pour les utilisateurs. Bien sûr, ces casques ont actuellement leur prix réduit, passant d’un prix habituel de 149,99 euros, le même que sur leur site officiel, à voir comment il est réduit de plus de 20 euros. Ce ne sera pas la meilleure offre que l’on puisse trouver, mais il faut tenir compte du fait que ils ont une évaluation de 4,2 étoiles sur Amazon et qu’ils se distinguent beaucoup par leur qualité.

Ceux qui ont déjà fait le calcul avec les informations partagées précédemment connaissent déjà le prix de ces écouteurs, mais il faut quand même le mentionner. Les JBL Live Flex bénéficient d’une réduction de 15% sur Amazon, ce qui fait que leur prix est actuellement de 127 euros, puisque leur prix habituel de 149,99 euros a été réduit exactement de 22,99 euros. N’oubliez pas que sur Amazon, vous pouvez bénéficier d’une livraison rapide et gratuite, à condition d’être membre Amazon Prime. À titre de curiosité, il convient de mentionner que chez MediaMarkt, vous pouvez également trouver ces écouteurs pour 127 euros.

En ce qui concerne les JBL Live Flex, on peut dire qu’ils sont intra-auriculaires et qu’ils disposent de 6 microphones pour les appels, entre autres caractéristiques qui en font un excellent produit. De plus, ils ont des haut-parleurs en néodyme de 12 mm et sont capables d’adapter l’audio en fonction de votre profil d’écoute. Cependant, leur fonctionnalité la plus remarquable est leur annulation adaptative du bruit, qui permet, comme son nom l’indique, d’éliminer le bruit ambiant en s’adaptant à l’environnement.

Les écouteurs JBL qui sont les protagonistes de cet article ont une connexion sans fil via Bluetooth 5.3. Au-delà de cela, nous ne voulons pas négliger l’autonomie de ces casques, car ils sont capables de durer jusqu’à 40 heures, 8 heures avec les écouteurs et 32 heures avec l’étui, et ils peuvent même durer 24 heures avec l’ANC activée. De plus, nous pouvons mentionner qu’ils ont la fonction de mains libres, ont une impédance de 93 ohms et, étant multipoints, ils peuvent se connecter à plusieurs appareils sans avoir à les désassocier.

Pour conclure, ces JBL Live Flex ont un port USB-C pour les charger et bénéficient du degré de protection IP54, ce qui les rend résistants à la transpiration et aux éclaboussures. Rappelez-vous, ces écouteurs peuvent être les vôtres dès maintenant sur Amazon pour 127 euros et avec une livraison gratuite.

