Gran Turismo : quand et sur quelle plateforme de streaming sera disponible le film

Découvrez quand et sur quelle plateforme nous pourrions voir ce film.

Le film basé sur le jeu vidéo sortira en salles ce vendredi avec une grande attente

Sony revient au cinéma pour porter l’une de ses propriétés intellectuelles les plus importantes à l’écran. Nous parlons de « Gran Turismo », le simulateur de conduite considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire. Après le véritable succès qu’a été la série The Last of Us, il est prévisible que Sony veuille à nouveau faire un carton avec ce film de conduite, il semble donc qu’ils aient mis tous les moyens en œuvre et qu’ils bénéficient d’un casting exceptionnel qui a beaucoup plu au public.

Les plates-formes de streaming se livrent une guerre ouverte pour les droits des films sortis en salles. Avec le catalogue de Disney+, il est clair quels films seront disponibles sur la plateforme. Il en va de même pour le catalogue de HBO Max, car l’application appartient à Warner Bros et tous les films de cette société finissent tôt ou tard sur Home Box Office. Reste maintenant à savoir sur quelle plateforme de streaming le film « Gran Turismo » arrivera.

De quoi parle Gran Turismo

Dans Gran Turismo, nous vivrons une histoire totalement réelle. Un adolescent était un véritable fan de Gran Turismo, il connaissait parfaitement les voitures et leurs performances, c’est pourquoi lorsque le jeu a conclu un partenariat avec Nissan pour amener les meilleurs pilotes du jeu sur la route, il n’a pas hésité une seconde à participer. Surprenant amis et inconnus, le jeune homme a réussi à remporter les compétitions et ainsi devenir un pilote de course professionnel par la suite.

Le film met en vedette les performances de David Harbour (« Stranger Things » et « Bad Santa ») et Orlando Bloom (« Le Seigneur des Anneaux », « Pirates des Caraïbes » ou « Carnival Row »). Le casting principal est complété par Archie Madekwe, qui jouera le rôle du jeune homme qui a remporté les compétitions à l’écran.

Il est également réalisé par Neil Blomkamp, réalisateur sud-africain qui s’était jusqu’à présent spécialisé dans la science-fiction, sa première réalisation étant le succès de « District 9 ».

La sortie du film en France est prévue pour le vendredi 11 août, mais de nombreuses personnes se demandent déjà sur quelle plateforme et quand elle arrivera en streaming.

Gran Turismo: date de sortie sur les plateformes de streaming

En réalité, on ne sait pas encore quand elle pourrait arriver. Il est très probable qu’il faudra attendre environ 45 ou 50 jours après sa sortie en salles pour qu’elle arrive sur les plateformes. Cependant, dans de nombreux cas, si les films sont un échec, ils sont souvent diffusés bien plus tôt pour essayer de profiter de l’élan et de récupérer l’investissement. Ainsi, cela dépendra de la réussite du film en salles, s’il arrivera plus tard ou plus tôt.

Sur quelle plateforme de streaming regarder Gran Turismo

On ne sait pas non plus avec certitude sur quelle plateforme de streaming pourrait arriver ce film. Il ne serait pas surprenant qu’il rejoigne le catalogue d’Amazon Prime Video, car de nombreux films de Sony Pictures se retrouvent sur l’application de Jeff Bezos. Cependant, récemment, ils ont produit « The Last of Us » avec HBO Max, il ne serait donc pas surprenant que nous le trouvions sur la plateforme de Warner.

