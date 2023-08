Économisez de l’espace sur votre Xiaomi comme un pro en modifiant ce réglage dans l’application appareil photo de MIUI. Sans perdre en qualité.

La diatribe avec les caméras sur les téléphones portables – parce que déjà le singulier ne nous suffit pas – est toujours la même : prendre des photos de meilleure qualité ou de moindre qualité ? Les photos de meilleure qualité sont meilleures mais occupent plus d’espace, avec moins on peut en prendre et enregistrer davantage mais avec moins de qualité. Que faire ?

La solution s’appelle HEIF, et elle est intégrée dans le système d’exploitation de votre téléphone portable Xiaomi, Poco et Redmi. C’est une option qui vous permet de ne pas sacrifier la qualité de l’image et de réduire au maximum l’espace occupé par la photo. Non, ce n’est pas de la magie, c’est une option de MIUI.

HEIF – High Efficiency Image File Format

En usage depuis 2017, High Efficiency Image File Format (HEIF) est un format de conteneur pour stocker des images numériques individuelles et des séquences d’images. La norme couvre les fichiers multimédias qui peuvent également inclure de l’audio et de la vidéo. Par conséquent, HEIF vise moins à réduire la qualité de l’image qu’à agir en tant que conteneur, permettant ainsi une occupation moindre de l’espace.

HEIF peut stocker des images codées avec plusieurs formats de codage, par exemple des images SDR et HDR. En les utilisant, ces fichiers nécessitent moins d’espace de stockage que les fichiers JPEG tout en conservant les mêmes dimensions. Une photo prise avec l’appareil photo du téléphone portable à la résolution maximale occupera moins d’espace, car ce type de fichiers est stocké en tant qu’images fixes encodées avec le format vidéo HVEC (H.265).

Activer HEIF sur mon téléphone portable Xiaomi

Vous voulez commencer à économiser de l’espace sans sacrifier la qualité ? Voici à quel point il est simple d’activer le conteneur HEIF sur votre Xiaomi. Suivez ces étapes :

Ouvrez l’application de l’appareil photo sur votre téléphone portable Vous voyez l’icône des trois barres dans le coin supérieur droit ? Appuyez dessus pour ouvrir les paramètres de l’appareil photo Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver l’option qui dit Format HEIF, et activez-la

Mon Xiaomi n’a pas le format HEIF

Si vous suivez ces mêmes étapes et que vous ne trouvez pas l’option HEIF, cela peut être parce que l’appareil photo de votre téléphone portable ne le prend pas en charge. Par exemple, sur un Xiaomi Mi 11, nous avons pu activer cette option, mais sur un Redmi Note 11 Pro+, ce n’était pas possible car il ne le supportait pas.

