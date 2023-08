Ces écouteurs gaming de Corsair sont proposés à un prix d’environ 70 euros grâce à cette offre

Les Corsair HS55 Wireless Core sont des écouteurs que vous pouvez maintenant obtenir sur Amazon avec une grande réduction.

Les Corsair HS55 Wireless Core ont une réduction de 36% sur Amazon

Amazon est l’un de ces endroits où chaque jour de la semaine, nous pouvons trouver des offres vraiment intéressantes, et il est très difficile que nous ne soyons pas intéressés par quelque chose que nous pouvons voir à prix réduit. Parmi tant de produits en solde, les produits technologiques sont les plus recherchés par les utilisateurs de cette boutique, du moins en général. C’est là que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs ou les accessoires tels que les montres intelligentes ou les écouteurs entrent en jeu, par exemple.

Dans ce cas, nous vous proposons l’un de ces écouteurs de jeu qui présentent des caractéristiques remarquables et maintenant un prix assez abordable et intéressant. Il s’agit des Corsair HS55 Wireless Core, des écouteurs idéaux pour profiter de bonnes sessions de jeu, que ce soit avec un shooter ou un jeu d’horreur, car avec ces genres, vous pourrez certainement tirer le meilleur parti de ces Corsair. Bien sûr, vous pouvez les utiliser pour jouer à n’importe quel type de jeu vidéo, et d’autant plus maintenant que ces écouteurs bénéficient d’une réduction de 36% sur leur prix habituel, qui est généralement de 109,99 euros, le même sur leur site officiel.

Les écouteurs Corsair HS55 Wireless Core sont réduits de 40 euros

Les Corsair HS55 Wireless Core, qui ont une évaluation de 3,9 étoiles et une réduction de 36%, comme nous l’avons dit, bénéficient d’une réduction de 40 euros sur leur prix, ce qui indique que vous pouvez les obtenir pour 69,99 euros sur Amazon. N’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison gratuite, ce qui est toujours un grand avantage lorsque vous achetez n’importe quel type de produit.

Nous n’allons pas trop nous attarder sur leurs spécifications, car l’idéal est toujours de les essayer par vous-même. Quoi qu’il en soit, il est important de souligner que ces écouteurs de jeu avec serre-tête fonctionnent avec Bluetooth ou une connexion 2,4 GHz pour pouvoir les connecter à n’importe quel appareil dans une plage de 15 mètres. De plus, ces Corsair incluent un microphone omnidirectionnel, qui peut être mis en sourdine en le repliant vers le haut, et des commandes audio sur les écouteurs eux-mêmes.

Les haut-parleurs de ces écouteurs ont un diamètre de 50 mm et offrent un son Dolby Audio 7.1. Malgré tout cela, nous n’avons pas encore parlé de leur design, qui semble privilégier la légèreté de ces écouteurs pour plus de confort. Ils pèsent 266 g. D’autre part, leur confort est également accru grâce à l’utilisation de coussinets en similicuir et en mousse à mémoire de forme, auxquels il convient d’ajouter que leur serre-tête est réglable, tout comme les coussinets eux-mêmes.

Comme vous pouvez le voir, les Corsair HS55 Wireless Core sont des écouteurs idéaux pour profiter de vos jeux préférés, et ils nous sont maintenant présentés avec une offre presque irrésistible, car cette réduction réduit leur prix de 40 euros, le laissant à 69,99 euros sur Amazon, où vous pouvez les obtenir avec une livraison gratuite.

