L’iPhone 12, l’un des modèles avec le meilleur rapport qualité-prix, bénéficie d’une énorme réduction sur Amazon.

Si vous souhaitez obtenir un nouvel iPhone, avec de grandes caractéristiques, de bonnes fonctionnalités et sans dépenser beaucoup, vous êtes chanceux. Amazon propose l’iPhone 12, l’un des modèles offrant le meilleur rapport qualité-prix, avec une réduction très importante qui le fait passer à 669 euros. Il faut prendre en compte que son prix officiel est de 809 euros sur l’Apple Store, ce qui représente une économie de 140 euros. Vous ne le trouverez pas moins cher, car dans d’autres stores comme MediaMarkt, malgré une réduction, il n’est pas aussi bas.

Cependant, si vous souhaitez l’obtenir encore moins cher, Amazon propose également des iPhone 12 reconditionnés à un excellent prix de 429 euros. Rappelons que les iPhone reconditionnés n’ont rien à envier aux neufs, car c’est comme s’ils l’étaient et vous pouvez profiter de toutes leurs fonctionnalités sans avoir à payer autant pour le dispositif.

Pourquoi acheter l’iPhone 12 est une bonne idée ?

Tout d’abord, l’iPhone 12 est l’un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter en 2023. Ses fonctionnalités et caractéristiques sont très similaires à celles de l’iPhone 13, voire de l’iPhone 14 lancé l’année dernière. Un excellent iPhone qui ne renonce à rien et qui, en plus, est proposé à un prix inférieur. Que demander de plus ?

L’iPhone 12 dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2 532 x 1 170 pixels et 460 ppp, ce qui indique que tout sera incroyablement bien visible dans n’importe quelle situation lumineuse. De plus, il est doté de la technologie TrueTone, capable d’adapter la tonalité de l’écran en fonction de la lumière.

Évidemment, il ne déçoit pas non plus en termes de puissance. L’iPhone 12 est équipé d’une puce A14 Bionic, ce qui indique que vous aurez non seulement un iPhone très puissant, mais vous bénéficierez également d’au moins 3 ans de mises à jour vers les nouvelles versions d’iOS, comme la version iOS 17 qu’Apple lancera officiellement le mois prochain.

De plus, vous obtenez un excellent iPhone en ce qui concerne la photographie. L’iPhone 12 est doté d’un double appareil photo (12+12 MP) et d’une caméra frontale de 12 MP. Les chiffres n’ont jamais vraiment importé pour Apple car malgré un capteur de seulement 12 MP, les résultats sont impressionnants grâce à la combinaison logiciel + matériel.

Enfin, d’autres détails qui rendent l’iPhone 12 spécial sont son Double SIM, Face ID, résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, MagSafe, Ceramic Shield pour le protéger des chocs et des chutes, ainsi que son autonomie de 17 heures de lecture vidéo, en plus de sa grande variété de couleurs.

En résumé, l’iPhone 12 est l’un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Si vous profitez de cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir un iPhone 12 avec 64 Go de stockage, ce qui est suffisant pour la grande majorité, pour seulement 669 euros.

