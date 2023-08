Ces 10 jeux Android sont gratuits pour une durée limitée

Tous ces jeux ne sont généralement pas gratuits, donc avec cette promotion temporaire, vous pouvez les avoir gratuitement via le Google Play Store.

Vous avez 10 jeux sur le Google Play Store qui peuvent être les vôtres gratuitement pendant un temps limité

On peut toujours trouver un grand nombre d’applications et de jeux gratuits de toutes sortes sur le Google Play Store, mais il y a aussi beaucoup d’entre eux qui exigent que nous payions pour les obtenir. Eh bien, par chance pour tous les utilisateurs Android, de temps en temps ils décident d’activer des offres pour que tout le monde puisse les obtenir à un prix réduit, voire les télécharger gratuitement pendant un certain temps.

En réalité, c’est de cela dont nous allons vous parler. Pour être précis, nous allons recueillir plusieurs des jeux actuellement gratuits sur le Google Play Store, même si nous vous prévenons qu’ils ne dureront pas longtemps avec cette promotion. Donc, si l’un des titres que nous allons partager avec vous vous convainc, n’hésitez pas à les télécharger sans frais supplémentaires avant qu’ils ne reviennent à leur valeur d’origine. Il y a 10 jeux pour mobile que nous avons choisis pour cette liste, où vous pourrez trouver un peu de tout.

10 jeux qui sont actuellement gratuits sur le Google Play Store

Shadow Survival: Tirs

« Bienvenue dans Shadow Survival, le jeu de survie avec un style d’art chibi et un gameplay addictif ! Dans ce jeu de rôle plein d’action, vous vous embarquerez dans un voyage passionnant à travers des donjons sombres et affronterez des batailles stimulantes pour devenir le dernier combattant PK », nous présente cette proposition pour mobiles sur sa page officielle du Play Store. « C’est l’un de ces jeux de tir en arènes de style roguelike comme Brotato sur mobiles. Vous vous retrouverez piégé sur une planète extraterrestre, où vous devrez optimiser vos armes et compétences pour survivre et attendre d’être secouru ».

Ce titre coûte généralement 1,09 euro, mais vous pouvez maintenant l’essayer totalement gratuitement si vous êtes intéressé.

Télécharger Shadow Survival: Tirs sur le Google Play Store

A-2481

« Avez-vous déjà pensé à la possibilité de contrôler le cerveau humain à distance ? Est-ce possible ? Les mêmes idées occupaient l’esprit de notre héros. Un journaliste d’un petit journal provincial découvre des fragments d’informations sur un bunker militaire secret de l’époque de l’URSS codé « А-2184 », où de tels expériences ont été visiblement menées en secret. Sans hésiter un instant, vous décidez de commencer à chercher des réponses pour votre nouvel article ! », dit sa description.

« Les couloirs sombres et lugubres du bunker sont vraiment excitants. Et les salles abandonnées où il semble que les personnes travaillaient il n’y a pas si longtemps sont effrayantes. Chaque minute passée dans cet endroit maudit vous fera partir le plus tôt possible. Qu’est-ce qui vous y attend ? Découvrons-le ! ». Enfin, veuillez noter que le jeu coûte généralement 1,49 euro, tandis qu’il peut maintenant être à vous gratuitement.

Télécharger A-2481 sur le Google Play Store

Paranormal Territory 2

« Éteignez la lumière et mettez vos écouteurs. Mais attention, seulement votre vigilance peut vous aider à échapper à l’emprise de l’horreur qui se déroule ici », disent-ils à propos de Paranormal Territory 2 sur sa page du Play Store. « Un jour merveilleux, vous avez reçu un message de personnes inconnues et effrayées qui vous parlent d’événements étranges, inexplicables et même mystiques qui se déroulent dans leur maison. Cela vous intéresse car vous enquêtez sur cette activité paranormale. Quelle excellente occasion d’en apprendre plus sur la nature de ces anomalies ! Vous allez vous rendre immédiatement à l’adresse donnée dans le message ».

Le jeu coûte généralement 1,19 euro sur le Play Store mentionné, mais il est maintenant totalement gratuit pour une durée limitée. Vous pouvez donc le télécharger dès maintenant sur votre smartphone et en profiter gratuitement.

Télécharger Paranormal Territory 2 sur le Google Play Store

Guerre de Troie Premium

« Commandez une armée grecque et menez-la à la victoire dans ce jeu de stratégie. Construisez une puissante armée et entraînez vos troupes en utilisant des compétences uniques. En tant que leader, vous pouvez améliorer votre escouade avec des pouvoirs et des dieux spéciaux. Vous pouvez même équiper vos soldats avec des améliorations d’armure et des artefacts divins de Dieu », nous présentent-ils ce jeu sur d’autres sites où il est disponible.

Le prix de ce jeu est généralement de 0,49 euro, ce qui est un prix très abordable, mais l’avoir gratuitement est encore mieux.

Télécharger Guerre de Troie Premium sur le Google Play Store

Final Castle Defence

« Final Castle consiste à entraîner des héros, des tours et des animaux de compagnie pour défendre le château contre les ennemis. Collectez de puissants artefacts et équipements! », ainsi, de manière brève et directe, ils décrivent cette proposition sur le Play Store. Son prix, en général, est de 1,29 euro, mais maintenant il est entièrement gratuit pour que les fans du genre puissent en profiter.

Télécharger Final Castle Defence sur le Google Play Store

Superhero Fruit Premium

« Avec une série de personnages robot en forme de fruits familiers comme une pomme, une mandarine, une ananas, un coco, une fraise, une banane… Superhero Fruit vous apportera une histoire passionnante sur le monde des fruits. Savoir s’unir et s’aimer crée des pouvoirs surnaturels extraordinaires et pleins de courage. Ils sont prêts à s’opposer à l’ennemi à tout prix pour protéger l’environnement, protéger la terre, et Superhero Fruit a aussi un cœur aimable », affirment-ils.

Dans ce cas, le prix de ce titre sur le Google Play Store est généralement de 0,59 euro. C’est aussi un prix très abordable, mais il est toujours préférable de télécharger un jeu mobile gratuitement plutôt qu’en payant.

Télécharger Superhero Fruit Premium sur le Google Play Store

DungeonCorp. P

« Le jeu de collecte d’objets hors ligne ultime pour obtenir des objets et devenir beaucoup plus fort ! Vous pouvez renforcer votre héros de différentes manières et avec des objets, changer les statistiques et le système de compétences comme vous le souhaitez ! », présentent-ils cette aventure RPG sur sa page du Play Store. Ce DungeonCorp. P coûte généralement 1,79 euro dans le store mentionné, donc vous pouvez économiser de l’argent en profitant de cette promotion qui permet de le télécharger gratuitement.

Télécharger DungeonCorp. P sur le Google Play Store

Healing Matching Puzzle

Ce jeu de puzzles n’a pas beaucoup de texte de description sur sa page officielle, mais il n’en a pas vraiment besoin pour nous mettre dans le contexte. Si vous aimez les puzzles et les jeux gratuits, c’est un excellent jeu pour votre appareil Android. En général, il coûte 0,99 euro, une petite somme que vous pouvez économiser avec cette promotion temporaire.

Télécharger Healing Matching Puzzle sur le Google Play Store

Mental Hospital: Eastern Bloc

« Vous vous trouvez dans un hôpital psychiatrique, qui n’est pas l’endroit le plus agréable, et vous devez trouver une sortie », c’est ainsi que, plus ou moins, ils nous présentent cette expérience terrifiante où vous devrez explorer toutes les chambres du lieu pour trouver une sortie. De plus, notez que son prix sur le Google Play Store est généralement de 1,79 euro, donc si cela vous intéresse et que vous voulez l’essayer, maintenant vous pouvez l’obtenir gratuitement.

Télécharger Mental Hospital: Eastern Bloc sur le Google Play Store

Mental Hospital: Eastern Bloc 2

« Êtes-vous prêt à accepter le cadeau de la folie et à comprendre les secrets des profondeurs ? Si oui, ‘Mental Hospital’ vous attend », indique la description du jeu sur sa page du Play Store. Évidemment, cette Mental Hospital: Eastern Bloc 2 est la suite du titre que nous avons mentionné précédemment et nous emmène dans une histoire qui « commence par la mort de l’ami du personnage principal, qui décède dans des circonstances mystérieuses ».

« Il a pris son appareil photo et est allé dans un hôpital psychiatrique isolé à la recherche de sensations. La police a enquêté sur l’affaire à contrecœur sans même essayer de trouver l’appareil photo de David. Et l’appareil photo pourrait sans aucun doute donner des indices sur ce qui s’est passé dans le sinistre hôpital. Et maintenant, vous avez décidé de faire tout votre possible pour trouver cet appareil photo fatidique afin que la mort de David ne reste pas impunie », ajoutent-ils dans leur description.

Télécharger Mental Hospital: Eastern Bloc 2 sur le Google Play Store

C’est tout pour la liste des jeux qui sont généralement payants sur le Google Play Store, mais qui peuvent maintenant être téléchargés gratuitement pendant une période limitée. Alors, si l’un de ces titres vous intéresse, n’hésitez pas à le télécharger dès que possible et ainsi vous pourrez l’avoir pour toujours sur votre appareil Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :