Les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont un véritable succès

Les clients se plient devant leurs charmes.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est particulièrement populaire auprès des acheteurs

Samsung connaît un grand succès avec sa nouvelle gamme de téléphones pliables, la cinquième génération des Samsung Galaxy Z. Dévoilés au monde lors de l’événement Unpacked du 26 juillet, la société sud-coréenne bat des records et, uniquement en Corée du Sud, plus d’un million d’unités ont été réservées pour leur lancement le 18 août. De plus, le Z Flip5 représente jusqu’à 70% de la demande.

Samsung veut être le leader du marché des téléphones pliables

Comme le rapporte le média sud-coréen Yonhap News, les Samsung Galaxy Z Flip5 et Fold5 sont déjà très populaires même avant leur lancement officiel. Depuis la Corée du Sud, on estime qu’il y a déjà plus d’un million de réservations, et ce chiffre pourrait encore augmenter jusqu’à ce que la nouvelle gamme de téléphones pliables arrive sur le marché le 18 août prochain.

Samsung a commencé son aventure avec les téléphones pliables en 2019 et petit à petit, ils réussissent à séduire les utilisateurs. En réalité, leur popularité grandit tellement que la concurrence a déjà lancé des téléphones pliables offrant des fonctionnalités similaires, voire supérieures dans certains aspects, à leurs terminaux, comme cela s’est passé avec l’écran externe du OPPO Find N2 Flip. Cela a obligé Samsung à continuer à travailler pour que leurs nouveaux modèles deviennent à nouveau le fleuron des téléphones pliables.

Les pliables de type coquillage dominent

Il y a une tendance plus qu’évidente sur le marché des téléphones pliables, qui est que le format coquillage est plus populaire que le format livre, et cela a plus d’une raison. La première est la différence de prix, car si un pliable comme le Z Flip5 coûte déjà plus de 1 200 euros, le format livre du Z Fold5 atteint les 2 000 euros, un chiffre assez prohibitif, même sur le marché des téléphones premium. En tenant compte du fait qu’un S23 Ultra coûte un prix similaire au Z Flip5, la gamme Fold est la plus chère de Samsung.

Il faut également prendre en compte la popularité du format en lui-même, car les pliables de type coquillage peuvent réduire considérablement leurs dimensions et leur écran externe est de plus en plus fonctionnel. Dans le cas du format livre, de nombreux utilisateurs ne savent pas quoi faire avec un format aussi large lorsqu’ils déploient l’écran. Cependant, malgré tout cela, la gamme Galaxy Z dans son ensemble se vend autant que l’ancienne Galaxy Note.

