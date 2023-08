De 329 à 190 euros : ainsi le prix de la Xiaomi Redmi Pad a baissé en quelques mois

Vous pouvez l’obtenir à un prix assez bas à la fois sur Amazon et sur AliExpress Plaza.

Une grande tablette pour les étudiants ou les personnes âgées, mais avec un avantage qui la rend adaptée à d’autres utilisateurs plus expérimentés.

Avez-vous besoin d’une tablet efficace, avec une bonne autonomie et à un prix très bas ? Le roi des gadgets bon marché est de retour, et il vous propose la Xiaomi Redmi Pad à seulement 329,99 190 euros sur Amazon ou 196 euros sur AliExpress. Les deux sont de bonnes affaires, avec livraison gratuite depuis la France et c’est l’une des tablettes les moins chères et les plus recommandées de 2023.

Si vous recherchez une tablette avec un écran fluide, un design très fin, une bonne autonomie et une puissance suffisante pour effectuer toutes sortes de tâches simples d’infographie, de navigation et de multimédia, cette Redmi Pad est celle qu’il vous faut. Son prix de départ était de 329,99 euros, mais depuis octobre 2022, date de sa mise en vente, nous ne l’avons vue que baisser, pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

Achetez la meilleure tablette bon marché du marché pour 190 euros

La Redmi Pad présente un design fin et moderne avec un corps en métal d’une épaisseur de seulement 7,1 mm, ce qui la rend confortable à tenir et facile à transporter. Son poids de 465 grammes en réalité un compagnon léger à emmener partout.

La tablette est dotée d’un écran IPS de 10,61 pouces avec une résolution Full HD qui offre une expérience visuelle nette et vibrante. La fréquence de rafraîchissement élevée de 90 Hz garantit une réponse fluide et douce, tandis que la luminosité de 400 nits et le verre arrondi sur les bords améliorent encore la qualité visuelle.

Grâce au processeur MediaTek Helio G99 de 6 nm et une vitesse de 2,2 GHz, la Redmi Pad offre des performances solides et efficaces en matière d’énergie. Les 4 Go de RAM LPDDR4X assurent une multitâche fluide, tandis que les 128 Go de mémoire interne, extensibles avec des cartes microSD, offrent un espace de stockage généreux pour vos applications, fichiers et médias. De plus, les graphiques ARM Mali-G57 offrent des performances graphiques impressionnantes pour les jeux et le contenu multimédia.

Avec une batterie de 8000 mAh, la Redmi Pad offre une durée d’utilisation prolongée tout au long de la journée. La charge rapide de 18W vous permet de recharger la batterie de manière efficace et rapide, et l’adaptateur secteur de 22,5 W inclus dans la boîte vous évite d’avoir à dépenser de l’argent supplémentaire pour cela.

Elle est équipée de haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, ce qui offre une expérience audio immersive et améliorée. Que vous regardiez des films, jouiez ou écoutiez de la musique, le son clair et enveloppant ajoutera de la profondeur à votre expérience multimédia.

Elle dispose de connectivité WiFi 5 et Bluetooth 5.3 pour une navigation et un transfert de données rapides. Elle dispose également de la radio FM pour un divertissement supplémentaire en utilisant vos écouteurs sans fil si vous le préférez, ou en profitant de ses haut-parleurs intégrés.

La Redmi Pad est équipée d’un appareil photo arrière de 8 MP qui permet de prendre des photos et des vidéos en haute définition. La caméra frontale de 8 MP est idéale pour des appels vidéo clairs et des selfies avec des amis et de la famille.

