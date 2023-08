La première beta publique d’Android 14 pour les téléphones Xiaomi a déjà une date de sortie et ceux-ci seront les premiers appareils qui pourront la tester.

L’équipe de développement de Xiaomi continue de travailler sur la mise en œuvre de la nouvelle version d’Android 14 dans sa couche de personnalisation MIUI. En réalité, le 4 juillet dernier, la marque a publié les premières versions bêta pour certains utilisateurs inscrits à ce programme, mais nous attendions toujours de savoir quand ce logiciel serait libéré publiquement.

Eh bien, selon ce que rapporte Xiaomiui, tout semble indiquer que le 16 août 2023 sera la date choisie par Xiaomi pour libérer ces versions pour tous les utilisateurs possédant l’un des téléphones compatibles, une liste que nous allons vous montrer ci-dessous afin que vous puissiez savoir si vous pourrez les essayer ou non.

Tous les téléphones Xiaomi compatibles avec la version bêta publique d’Android 14 seront les suivants

Dans ce cas, comme nous l’avons mentionné précédemment, tous les indices laissent penser que le 16 août prochain sera la date choisie par Xiaomi pour lancer cette première version publique d’Android 14, et cela n’est pas du tout une coïncidence. Nous disons cela car ce même jour est l’anniversaire du lancement de MIUI et, de plus, Xiaomi a déjà confirmé le lancement du nouveau Xiaomi Mix Fold 3.

Par conséquent, il se joindra aux trois téléphones sur lesquels on travaille depuis un certain temps déjà pour adapter ce logiciel, qui disposent déjà de versions officielles depuis quelques semaines :

De plus, ces informations révèlent également que le 16 août prochain, le nouveau Redmi K60 Ultra s’ajoutera à cette liste de dispositifs, un modèle dont la date de sortie n’a pas encore été confirmée par Xiaomi, mais il est probable que nous puissions le voir aux côtés de la troisième génération de téléphones pliables de la marque.

En conclusion, il ne reste plus qu’à attendre que toutes ces informations deviennent officielles dans seulement une semaine. Nous verrons comment fonctionne cette nouvelle version d’Android sur une couche de personnalisation qui fonctionne déjà très bien en termes de performances, mais on s’attend à ce que les améliorations soient évidentes, peu importe l’appareil sur lequel nous l’installerons.

Source | Xiaomiui

