Microsoft réduit le temps de la promotion qui permet d’accéder à Xbox Game Pass contre 1 euro.

Récemment, comme beaucoup d’entre vous le savent, Xbox Game Pass a occupé une place importante dans l’actualité du monde du jeu vidéo pour différentes raisons. Pour commencer, Microsoft a confirmé la hausse des prix de Game Pass et Game Pass Ultimate, une décision qui a déjà été mise en œuvre, puis un nouveau niveau pour ce service a été annoncé, un qui est moins cher et avec moins d’avantages que ceux que nous trouvons habituellement.

Cela ne s’arrête pas là, et Microsoft a pris une nouvelle mesure concernant Xbox Game Pass, une qui impacte les utilisateurs qui souhaitent s’abonner pour la première fois. La durée de la promotion de Game Pass pour 1 euro a été raccourcie, celle-ci donnait auparavant à l’utilisateur accès au PC Game Pass ou au Game Pass Ultimate (ce dernier niveau nous permet de profiter du service sur ordinateur et consoles en même temps, en plus d’autres avantages) pendant un mois entier.

Microsoft has nerfed its $1 Game Pass trial again.

It’s now for just 14 days instead of a full month.

The change happened sometime in the last week. https://t.co/oAfQrRRBBH pic.twitter.com/g2MmVypThH

— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) 8 août 2023