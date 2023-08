Date de l’événement iPhone 15 probablement le 12 septembre, avec le format hybride habituel

Entre nos sources et celles de Bloomberg, nous avions déjà réduit la date de l’événement de l’iPhone 15 à l’une de ces deux dates, et Mark Gurman affirme maintenant que « les signes pointent de plus en plus vers le 12 septembre ».

Gurman confirme également sans surprise que l’événement suivra le format hybride habituel d’Apple…

Gurman avait déjà indiqué que l’événement aurait lieu soit le 12 septembre, soit le 13 septembre :

L’iPhone 15 […] j’ai appris qu’il sera mis en vente vers le 22 septembre, à la suite d’un événement prévu soit le 12 ou le 13 septembre.

Nos propres sources également indiquent l’une de ces dates.

Les partenaires opérateurs d’Apple disent aux employés de ne pas prendre de congé le mercredi 13 septembre, en raison d’une « annonce majeure de smartphone ».

Gurman affirme désormais que le 12 septembre semble être la date – même s’il continue à nuancer ses propos.

De plus en plus de signes indiquent que le 12 septembre sera la date de l’événement de l’iPhone 15, mais évidemment, les choses peuvent encore théoriquement changer.

Dans un tweet distinct, il confirme que le format de l’événement sera hybride.

Ce n’était pas vraiment une surprise, mais l’événement du 12 septembre est en préparation comme un lancement en personne. Donc vidéo enregistrée + personnes regardant sur le campus Apple + manipulation ensuite. Comme pour l’iPhone 14.

Apple avait principalement des présentations en direct, bien qu’avec quelques vidéos préenregistrées. Pendant la pandémie, lorsque les événements en personne n’étaient pas possibles, l’entreprise est passée à 100% de vidéos préenregistrées.

Ce changement a suscité des réactions mitigées, certains regrettant l’excitation des présentations en direct (et d’autres peut-être appréciant la possibilité d’une démonstration ratée, ou autre catastrophe !). Cependant, la plupart d’entre nous avons trouvé que ce format donnait des présentations plus fluides et plus concises.

Cette réponse globalement positive a incité Apple à conserver le format vidéo préenregistré même lorsqu’elle est revenue aux événements en personne.

Principaux changements de l’iPhone 15

Il est prévu que toute la gamme d’iPhone 15 passe d’une prise Lightning à une prise USB-C, pour la recharge et le transfert de données.

Le modèle de base de l’iPhone 15, ainsi que l’iPhone 15 Plus, devraient cette année bénéficier de l’Écran Dynamique, qui était initialement limité aux modèles Pro.

Il est prévu que le Pro et le Pro Max aient des bordures sensiblement plus petites, ainsi que le nouveau processeur A17, tandis que le dernier modèle bénéficiera d’un nouvel objectif périscopique. Cela permettra d’augmenter la plage de zoom optique de 3x à quelque part entre 5x et 10x.

Nous pourrions voir Apple passer d’un châssis en acier à un châssis en titane pour les modèles Pro. On a également suggéré que leur capacité de stockage commence à 256 Go et atteigne un maximum de 2 To.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :