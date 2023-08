Ta page d’accueil YouTube sera complètement vide si tu n’actives pas cette option

Il semble que ces temps-ci YouTube ne cesse de faire parler de lui. Nous vous avons récemment parlé du nouveau mode Full HD Premium pour les abonnés payants de l’application appartenant à Google et l’une de ses dernières nouveautés était la possibilité de transformer des vidéos courtes en shorts. Le géant de la vidéo ne cesse d’ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Cependant, la nouvelle d’aujourd’hui n’a rien à voir avec de nouvelles fonctionnalités, mais elle concerne des nouveautés désagréables. Selon les informations d’Android Authority, YouTube cessera d’afficher des recommandations aux utilisateurs qui ont désactivé l’historique de visionnage.

Cela indique que votre page d’accueil YouTube sera complètement vide si vous n’autorisez pas l’application à enregistrer ce que vous regardez. Vous pourrez toujours voir la barre de recherche et le menu latéral, mais sinon, il n’y aura pas grand-chose d’autre à l’écran. Selon les médias, d’autres utilisateurs pourraient voir une page d’accueil largement vide sur mobile et web.

YouTube justifie ce changement en disant que les utilisateurs pourront rechercher des vidéos et parcourir les chaînes auxquelles ils se sont abonnés sans être distraits par des vidéos recommandées. Mais selon ce qui se lit sur Reddit, la justification semble très simpliste pour les utilisateurs et provoque également des colères stratosphériques.

Voici la justification complète de YouTube:

Nous lançons cette nouvelle expérience pour rendre plus clair quelles fonctionnalités de YouTube sont basées sur l’historique de visionnage pour offrir des recommandations vidéo et rendre l’expérience plus fluide pour ceux d’entre vous qui préfèrent rechercher plutôt que de voir des recommandations.