Le nouveau téléphone portable de OnePlus aura une fonctionnalité que tous les fabricants devraient copier

Le OnePlus Ace 2 Pro ne cesse de nous surprendre par ses caractéristiques. Si ses 24 Go de RAM sont déjà impressionnants, cette fonctionnalité que nous aimerions voir sur tous les téléphones mobiles ne l’est pas moins.

Il y a peu, nous vous parlions de la nouvelle bête de OnePlus, le OnePlus Ace 2 Pro, un haut de gamme avec une capacité pouvant atteindre 24 Go de mémoire RAM qui introduit une nouvelle variable dans le secteur et qui, sans aucun doute, fera réfléchir beaucoup de gens quant à leurs stratégies pour leurs prochaines offres. Cet appareil est une version boostée du OnePlus Ace 2.

En plus de tout ce que nous savons sur ce terminal, le journaliste Abhishek Yadab a publié sur Twitter une vidéo de l’entreprise où l’on peut voir une nouvelle technologie que beaucoup attendent depuis longtemps : la capacité d’utiliser le téléphone avec l’écran mouillé, ce qui est particulièrement utile s’il pleut à l’extérieur ou si de la transpiration passe sur l’écran.

Voici la nouvelle fonctionnalité de OnePlus

OnePlus Ace 2 Pro screen will be operational during rains. They are promoting it as Rain Water Touch Technology.#OnePlus #OnePlusAce2Pro pic.twitter.com/INNxbXm2cp — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) Aout 9, 2023

Dans la vidéo, on peut voir un OnePlus Ace 2 Pro et un iPhone 14 Pro Max sous un flux constant d’eau. On y démontre comment, dans des conditions de pluie ou d’humidité extrême, l’appareil du fabricant chinois continue de fonctionner sans problème. En revanche, l’iPhone rencontre de nombreuses difficultés pour être débloqué ou utilisé sur l’écran.

D’après le journaliste, il est très probable que la nouvelle offre de OnePlus pour les hauts de gamme soit certifiée IP53 pour la résistance à l’eau. Cette certification indique également une protection contre la poussière et une résistance efficace à l’élément liquide jusqu’à un angle de 60 degrés de la verticale, ce qui indique qu’une utilisation normale ne devrait pas poser de problème.

Il convient de rappeler qu’en plus des 24 Go de RAM (caractéristique que le fabricant met en avant), le OnePlus Ace 2 Pro dispose de caractéristiques vraiment prometteuses. On y trouve un écran de 6,74 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 8 Gen 2, un capteur principal de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 150 et 100 W.

Il n’y a toujours pas d’informations disponibles sur sa date de présentation ou son prix, mais le téléphone devrait être présenté ce mois d’août. Nous supposons que de nouvelles informations seront révélées dans les prochains jours.



