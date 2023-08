120 Hz, puce Snapdragon et 3 caméras : ce Xiaomi est révolutionnaire pour seulement 142 euros

Le téléphone portable de Xiaomi affiche fièrement un prix inférieur à 150 euros, c’est l’un des achats du moment.

Les caméras du Redmi Note 12.

La famille Redmi Note connaît un énorme succès depuis des années dans la gamme moyenne, avec des téléphones intéressants qui offrent un excellent rapport qualité-prix. L’un de ses derniers membres, le Redmi Note 12, peut être à vous pour seulement 142 euros grâce à l’une des offres d’AliExpress. Il s’agit de sa version mondiale, livrée avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le smartphone chinois a également baissé de prix sur le store officiel de Xiaomi, où il est proposé à 159,99 euros. Comme vous pouvez le constater, personne ne peut actuellement rivaliser avec le prix d’AliExpress. Si vous recherchez un téléphone portable bon marché qui offre de bonnes performances, le Redmi Note 12 est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire en ce moment.

Redmi Note 12

Achetez le téléphone portable de Xiaomi avec une réduction

Qualcomm Snapdragon 685

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ FHD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33 W

Prise jack 3,5 mm

Vous ressentirez la fluidité de son écran, ces 120 Hz ne passeront pas inaperçus. Pas plus que la technologie AMOLED, qui offrira des couleurs vives et des noirs profonds. Malgré son prix abordable, le terminal chinois bénéficie d’un écran de qualité d’environ 6,7 pouces que vous pourrez exploiter chaque jour.

Il abrite l’un des processeurs créés par Qualcomm, le Snapdragon 685. C’est une puce que nous avons souvent testée et qui fait du bon travail, elle ne vous décevra pas. De nos jours, même les smartphones les plus économiques sont capables d’offrir de bonnes performances, en voici la preuve. Comme nous l’avons signalé, il est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage.

Le Redmi Note 12 est également performant en termes de photographie, la marque chinoise excelle depuis des années avec ses caméras. À l’arrière de notre protagoniste se trouve un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et une lentille macro pour vous rapprocher au maximum de vos sujets. D’autre part, à l’avant, un capteur de 13 mégapixels pour de bons selfies.

Redmi Note 12

Vous n’avez pas besoin de dépenser plus de 150 euros pour recevoir l’un des smartphones Xiaomi de milieu de gamme les plus intéressants du moment. Il possède tout ce dont vous avez besoin pour en profiter pendant des années, c’est un achat qui ne présente pas beaucoup d’inconvénients. Les prix d’AliExpress sont très volatils, tenez-en compte et ne tergiversez pas trop longtemps.

