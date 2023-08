Google admet que la version de Chrome pour iOS fonctionnait mieux que celle pour Android

Google a résolu un bug dans Chrome pour Android qui rendait la version plus lente que la version iOS lors du défilement.

L’icône de Google Chrome, le navigateur Web le plus utilisé dans le monde entier

Si vous avez utilisé le navigateur Google Chrome sur un appareil iOS et sur un Android, vous avez peut-être remarqué comment la version destinée au système d’exploitation de Google ne se déplace pas aussi fluide et lisse que sur la plateforme d’Apple. Si c’est le cas : ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul, et il y a une raison pour laquelle Chrome fonctionnait mieux sur iOS que sur Android jusqu’à l’arrivée de la version 110 du navigateur.

Google lui-même l’a confirmé sur le blog de Chromium, où ils détaillent la manière dont ils ont réussi à améliorer l’expérience de défilement dans Chrome pour Android.

La fluidité de Chrome sur Android est maintenant équivalente à celle de Chrome sur iOS

L’équipe de Chromium explique que, lorsqu’on mesure les performances d’un navigateur, on prend généralement en compte des aspects tels que la vitesse de chargement des pages. Cependant, sur les plateformes mobiles, les interactions tactiles peuvent être tout aussi importantes, c’est pourquoi Chrome pour Android et iOS privilégient cette interaction pour garantir qu’elle soit toujours « fluide et réactive ».

Cependant, en comparant les versions de Chrome pour iOS et Android, les ingénieurs de l’entreprise ont découvert que, bien que sur iOS l’expérience était fluide et cohérente, sur Android, on pouvait constater que « le contenu ne suivait pas le déplacement du doigt de manière aussi précise ».

L’équipe s’est mise au travail et, grâce à la mise en place d’ un nouvel algorithme, l’expérience de défilement dans Chrome pour Android s’est considérablement améliorée. C’est ce que l’entreprise explique :

Pour l’améliorer, nous avons testé différents algorithmes, en utilisant l’automatisation pour reproduire la même entrée encore et encore et en évaluant les courbes de défilement de l’écran. Après des ajustements, nous en sommes arrivés à l’implémentation du filtre 1€, qui a grandement amélioré l’expérience de défilement. Avec ce filtre, l’écran suit de près le doigt et les sites web défilent en douceur, évitant le jank causé par des événements d’entrée incohérents.

Après la mise en œuvre de ces mesures, Google assure avoir amélioré l’expérience de défilement en réduisant les sauts visuels qui apparaissaient dans le contenu, de sorte qu’elle est maintenant comparable à celle obtenue avec la version iOS. Et le meilleur de tout cela, c’est que les améliorations sont perceptibles aussi bien sur les appareils haut de gamme que sur les appareils bas de gamme. Pour le prouver, Google partage une vidéo de Chrome en action sur un Redmi 9a, l’un des smartphones les moins chers du marché.

