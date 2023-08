Les premiers détails du futur Redmi Note 13 Pro ont fuité… et ce ne sont pas que de bonnes nouvelles

Les premières fuites concernant la nouvelle famille Redmi Note ont fait surface, révélant une information qui n’est pas tout à fait bonne.

Le Redmi Note 12 Pro+ pourrait être le dernier de sa catégorie avec un écran plat.

La gamme Redmi de Xiaomi est l’une des préférées de la gamme moyenne par les utilisateurs à la recherche d’un téléphone portable à la fois performant et abordable. La gamme Redmi Note a été pendant longtemps une référence pour ceux qui recherchaient un téléphone portable de grand format avec de bonnes caractéristiques, comme nous l’avons souligné dans notre analyse du Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Nous allons parler dans cet article de la gamme Redmi Note, car nous connaissons déjà certains détails du Redmi Note 13 Pro+ grâce à des informations publiées sur Gizmochina. Et selon notre point de vue, il y a une nouvelle qui n’est pas exactement bonne.

Le premier Redmi Note avec un écran incurvé

D’après le média et le célèbre tipster Digital Chat Station, le Redmi Note 13 Pro+ sera le premier de la gamme à être doté d’un écran incurvé. Comme vous le savez probablement déjà, ce type d’écrans présente certains avantages et inconvénients, bien qu’il y ait un inconvénient qui pèse plutôt lourd : une plus grande exposition aux dommages dus aux chocs de ce type de panneaux.

Cet écran incurvé aura une résolution de 1,5K et très probablement un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il n’y a aucune information concernant la taille de l’écran, mais compte tenu des spécifications de son prédécesseur (6,67 pouces), il est très probable qu’il se situe dans ces valeurs ou que Xiaomi opte pour une taille légèrement supérieure (6,74 pouces ne serait pas aberrant). Le reste des appareils de la famille Redmi 13 auront un écran plat selon la fuite.

De plus, Digital Chat Station affirme que le Redmi Note 13 Pro+ sera équipé d’un capteur principal de 200 MP qui offrira apparemment un zoom optique jusqu’à quatre fois. De plus, il y aura une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 120 W.

Un schéma du design du terminal, qui semble être identique pour toute la famille Redmi Note 13 à l’exception de la question des écrans déjà mentionnée, est présenté en tête de ces lignes. Pour l’instant, nous recommandons de la prudence jusqu’à ce que davantage de nouvelles ou des confirmations concernant ce terminal apparaissent.

