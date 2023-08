Xiaomi a presque terminé le bêta d’Android 14, et voici les 3 premiers téléphones qui la recevront

MIUI 15 sera bientôt disponible : Xiaomi est en train de finaliser son développement et sera disponible dans quelques semaines seulement sur les premiers appareils.

Le Xiaomi 12T sera l’un des premiers téléphones à recevoir la mise à jour vers MIUI 15

Maintenant que presque tous les téléphones du catalogue de Xiaomi ont reçu la mise à jour vers MIUI 14, la société basée à Pékin se concentre sur le développement de MIUI 15, la nouvelle version de son système d’exploitation mobile basé sur Android 14, qui devrait commencer à être déployée d’ici la fin de l’année. Mais avant que ce moment n’arrive, la société lancera un programme beta qui offrira aux utilisateurs la possibilité de tester les dernières nouveautés.

Ce programme semble être imminent. Du moins, c’est ce qu’a affirmé XiaoMiui, qui assure que la marque a entamé la phase de préparation pour le lancement de la version bêta de MIUI basée sur Android 14 pour le marché mondial.

3 modèles de Xiaomi seront les premiers à recevoir Android 14

Les versions bêta de MIUI basées sur Android 14 ont été découvertes dans l’une des bases de données de firmware de Xiaomi. Il a été déterminé qu’il s’agissait de versions destinées au marché mondial, et elles seront destinées à trois appareils différents :

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12T

Le fait qu’il n’y ait que trois appareils n’indique pas que les propriétaires d’autres modèles de la marque ne pourront pas tester Android 14 avant l’heure. Cependant, ils devront peut-être attendre quelques semaines supplémentaires avant que Xiaomi ne décide d’élargir la disponibilité de la version bêta.

Cela étant dit, les dernières rumeurs suggèrent que l’arrivée de la version bêta d’Android 14 sur les appareils Xiaomi pourrait se produire dans la semaine prochaine, en même temps que l’événement de présentation du Xiaomi MIX Fold 3, le nouveau smartphone pliable de la société chinoise.

➡️ Voici la liste complète des 85 téléphones Xiaomi qui seront mis à niveau vers MIUI 15 et la date estimée de sa sortie

Quoi qu’il en soit, une chose est claire, c’est que Xiaomi continue de progresser dans le développement de son nouveau logiciel basé sur la dernière version d’Android. Il ne reste plus qu’à attendre et espérer que le déploiement soit plus rapide que lors des occasions précédentes.

