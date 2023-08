Voici la nouvelle date de présentation des iPhone 15

Une nouvelle date possible pour l’événement de présentation des iPhone 15 et 15 Pro a été révélée.

Hay una nueva posible fecha para la presentación de los iPhone 15

Depuis une semaine, plusieurs dates liées aux iPhone 15 et 15 Pro sont sur la table. Selon les dernières fuites, Apple organiserait un événement le 12 ou le 13 du mois prochain, en lançant les iPhone le vendredi 22 septembre. Mais Mark Gurman, analyste chez Bloomberg, a souhaité préciser un peu plus.

Lors de la dernière édition de sa newsletter, l’analyste a évoqué deux dates, le 12 ou le 13 septembre, comme événement de présentation des futurs iPhone 15 et 15 Pro. Cependant, récemment, il a tenu à préciser à travers un tweet que ce serait le prochain mardi 12 septembre. Quelque chose que nous pouvions imaginer si nous regardons les archives.

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1 — Mark Gurman (@markgurman) Aout 8, 2023

Les iPhone 15 et 15 Pro seraient présentés le mardi 12 septembre

Normalement, la société à la pomme présente les iPhone au cours des premières semaines du mois de septembre afin que les ventes entrent dans leur quatrième trimestre fiscal, ce qui correspondrait parfaitement au 12 septembre, surtout si l’on considère que c’est une date très récurrente dans le passé.

Si nous regardons en arrière, voici les dates des événements passés où les nouveaux iPhone ont été présentés :

iPhone 14 : 7 septembre 2022 .

. iPhone 13 : 14 septembre 2021 .

. iPhone 11 : 10 septembre 2019 .

. iPhone XS : 12 septembre 2018 .

. iPhone X : 12 septembre 2017.

Si finalement les iPhone 15 et 15 Pro sont présentés le 12 septembre prochain, les réservations des nouveaux appareils seraient ouvertes le vendredi 15 septembre, et ils seraient lancés une semaine plus tard, le 22 septembre. Cependant, on s’attend à ce qu’il y ait peu de stock le jour du lancement, en particulier pour les modèles Pro et Pro Max.

Apple aurait déjà commencé à enregistrer l’événement

La société à la pomme enregistre des événements depuis plus de trois ans maintenant. Récemment, elle a invité la presse à les regarder en direct depuis l’Apple Park, mais elle les enregistre à l’avance, ce qui lui permet de créer des événements beaucoup plus dynamiques et visuels.

Le directeur des événements d’Apple, Steven Huon, a l’habitude de nous prévenir sur son compte Instagram lorsque les enregistrements commencent. Pas directement, mais à travers ses stories, il nous indique qu’il est en train d’enregistrer quelque chose à l’Apple Park.

Et pour les iPhone 15, ce ne serait pas différent. Récemment, il a publié une histoire sur son profil Instagram où il se trouve à l’Apple Park et nous dit que nous savons tous ce qu’ils vont faire à nouveau. Faisant clairement référence au fait qu’ils vont commencer à enregistrer le discours de présentation des iPhone 15.

Quoi qu’il en soit, le temps passe très vite et nous sommes sur le point d’assister à l’annonce par Apple de cet événement de présentation des nouveaux iPhone 15 et 15 Pro qui, rappelons-le, seront marqués par la suppression du port Lightning et de l’interrupteur de silence, deux éléments clés des iPhone ces dernières années.



