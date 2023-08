Ce Xiaomi Pro avec 256 Go, Android 13 et appareil photo de 108 MP bénéficie d’une réduction de 100 euros.

Il s’agit d’une idée d’achat fantastique si vous recherchiez un téléphone portable pour de nombreuses années avec des performances exceptionnelles.

Le POCO X5 Pro 5G est conçu pour ceux qui ont besoin de puissance, d’un bon appareil photo, d’une grande batterie et d’un design mince.

Besoin de renouveler votre ancien téléphone portable pour être à jour avec puissance et un bon appareil photo ? Xiaomi propose de grands modèles, et ce POCO X5 Pro 5G est à la hauteur des meilleurs, actuellement disponible sur AliExpress Plaza pour seulement 399,99 294 euros. Il s’agit du modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le même modèle disponible sur le site officiel pour 349,99 euros ou sur Amazon pour 378 euros.

C’est une très bonne alternative à d’autres smartphones de la même gamme comme le Redmi Note 12 Pro+, le Xiaomi 13 Lite ou le Samsung Galaxy A54, entre autres. Ce POCO X5 Pro est l’un des téléphones qui a déjà été officiellement mis à jour vers Android 13, avec l’un des designs les plus minces actuellement disponibles et un excellent fonctionnement dans toutes les tâches.

POCO X5 Pro 5G (8/256 Go)

Obtenez l’un des meilleurs smartphones de la gamme premium de milieu de gamme pour moins de 300 euros

Si vous voulez un téléphone POCO avec 5G, il y a de nombreuses options, mais si vous recherchez vraiment un téléphone avec des caractéristiques haut de gamme et milieu de gamme en même temps, ce POCO X5 Pro va vous plaire pour de nombreuses raisons.

Tout d’abord, il a un design très mince. C’est un smartphone en plastique, bien qu’il se sente plus haut de gamme que d’autres en main. Il a une épaisseur de seulement 7,9 mm et une résistance IP53 à la poussière et à l’eau. À l’avant, il dispose d’un magnifique écran Amoled 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a une luminosité maximale de 900 nits et est protégé par Gorilla Glass 5.

Un de ses meilleurs atouts est l’intégration d’un processeur Snapdragon 778G, l’un des plus puissants et efficaces en même temps. Il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et d’un stockage interne de 256 Gonon extensible. Pour les graphismes, il est équipé de la puce Adreno 642L. Ce terminal obtient 535 000 points aux tests Antutu, ce n’est pas mal du tout.

Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté de l’appareil, et à l’arrière se trouve un triple appareil photo. Il est composé d’un capteur principal Samsung S5KHM2 de 108 MP f/1.9, d’un objectif grand angle Samsung de 8 MP avec un angle de vue de 120 degrés, et d’une lentille macro. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps sans problème et avec une bonne stabilité. Sa caméra frontale est un Omnivision de 16 MP qui fait un excellent travail.

Il dispose d’une batterie de 5000 mAh capable de durer jusqu’à 2 jours complets. Sa charge rapide à 67W nous permet de récupérer toute l’énergie en moins de 45 minutes. En termes de connectivité, cet appareil est compatible avec la 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, prise casque, infrarouge, double SIM et GPS.

POCO X5 Pro 5G (8/256 Go)

Il est impressionnant de pouvoir obtenir un téléphone aux caractéristiques de ce type pour moins de 300 euros. Avec des performances exceptionnelles, une grande mémoire, une très bonne autonomie et un appareil photo remarquable dans toutes les situations, ce smartphone est un achat très recommandé en ce moment pour tous les utilisateurs.

