Apparaissent des références à des iPhone qui n’ont pas encore été lancés dans la version bêta de tvOS.

Des références aux iPhone 15 apparaissent dans la version bêta de tvOS 17, ainsi que d’autres modèles inédits.

Les identifiants des iPhone 15 apparaissent dans la version bêta de tvOS

Apple a lancé hier les cinquièmes versions bêta d’iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma et tvOS 17. En ce qui concerne iOS 17, plusieurs changements ont été apportés pour affiner l’expérience finale, mais la version qui suscite la surprise est tvOS 17, car des références à des iPhone qui n’ont pas encore été lancés ont été découvertes.

Nous sommes très avancés dans le processus bêta et il est normal que cela se produise. En effet, dans le code interne de la quatrième version bêta d’iOS 17, des références aux tâches que nous pourrions effectuer avec le nouveau bouton d’action des iPhone 15 Pro ont été trouvées. Dans ce cas, comme nous l’avons dit, des références à des iPhone qui n’ont pas encore été lancés sont apparues.

Comme le souligne X, quatre modèles d’iPhone qui n’ont pas encore été lancés ont été ajoutés au code de la première version bêta de tvOS 17. Ces modèles sont restés cachés dans le code jusqu’à la quatrième version bêta, mais ils ont maintenant été supprimés. Les identifiants faisant référence aux iPhone sont les suivants :

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2

4 unreleased iPhone models were added in tvOS 17 beta 1 but were not noticed until now. They were removed in tvOS 17 beta 5: iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2 https://t.co/pL1OnAOQZX — Aaron (@aaronp613) Aout 9, 2023

Bien qu’il n’y ait pas de logique derrière ces identifiants, ils sont généralement organisés en fonction du processeur qu’ils contiennent. Par exemple, à la fois l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 14 et l’iPhone SE de 3ème génération sont identifiés comme « iPhone14,x ». Tandis que les iPhone 14 Pro sont identifiés comme « iPhone15.x ».

Sur cette base, nous pouvons supposer que l’iPhone15,4 et l’iPhone15,5 sont les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Plus, tandis que l’iPhone16,1 et l’iPhone16,2 sont l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Pourquoi ? Eh bien, nous savons déjà qu’il est très probable que les iPhone 15 et 15 Plus aient un processeur A16 Bionic, tandis que les modèles Pro auraient un A17 Bionic basé sur un processus de 3 nm.

Mais ce n’est pas tout ce que tvOS 17 révèle. En effet, dans la version bêta de tvOS 17, d’autres identifiants faisant référence aux iPhone qui n’ont pas encore été lancés ont également été découverts. Les noms iPhone14.1 et iPhone14.9 ont été trouvés également, nous savons qu’ils font référence à des iPhones avec le processeur A15 Bionic, mais il est difficile de savoir lesquels.

Bien qu’il y ait eu par le passé des identifiants faisant référence à des iPhones non lancés, il est parfois arrivé qu’Apple les inclue puis ne les utilise pas. Cependant, il y a d’autres théories intéressantes selon lesquelles ces iPhones pourraient être soit l’iPhone SE de troisième génération, soit l’iPhone 13 mini avec USB-C.

Cependant, pour que cette dernière hypothèse ait du sens, il faudrait également qu’il y ait des références aux iPhone 14, car il est prévu qu’ils restent dans la gamme et leur identifiant n’est pas présent. Quoi qu’il en soit, il est clair qu’Apple est déjà en train de tout préparer pour l’iPhone 15, qui rappelons-le, pourrait être présenté le 12 ou 13 septembre prochain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :