Xiaomi confirme le design du MIX Fold 3 avec sa première image officielle

Xiaomi a confirmé le design de son nouveau smartphone pliable à travers une image officielle partagée sur Weibo.

Le design définitif du Xiaomi MIX Fold 3, confirmé par la marque elle-même

Ce mois d’août, nous assisterons à la présentation du Xiaomi MIX Fold 3, le nouveau smartphone pliable de la compagnie pékinoise, dont l’événement de lancement a déjà été confirmé par la compagnie. Comme c’est habituel avec les nouveaux modèles de la compagnie, Xiaomi a été la responsable de dévoiler les premiers détails de ce produit, y compris quelques informations sur son système de caméras, composé de quatre capteurs arrière et portant le sceau de LEICA.

Seulement quelques jours après avoir confirmé la date de présentation de son nouvel appareil, la marque vient de partager la première image officielle qui confirme une partie du design de son nouvel appareil.

Le Xiaomi MIX Fold 3 mettra tout sur les caméras

Dès que Xiaomi a fait référence au MIX Fold 3 pour la première fois, nous savions que le nouveau smartphone pliable de Xiaomi viserait à être le pliable avec le meilleur système de caméras jamais vu dans un produit de ce type. La marque a déjà réalisé des avancées importantes dans ce sens avec le précédent MIX Fold 2 et compte élever le niveau avec son nouveau modèle.

Actuellement, nous savons comment elle compte y parvenir : grâce à l’image confirmée, nous voyons comment l’appareil intégrera un système de caméras composé de quatre capteurs différents à l’arrière, incluant un téléobjectif avec une lentille de type périscope similaire à ce que l’on trouve déjà dans des modèles tels que le Xiaomi 13 Ultra. Pour le moment, le type de capteurs présents derrière les quatre lentilles de l’appareil est inconnu.

Ce qui est clair, c’est que LEICA fait à nouveau partie du développement du système photographique, et cela est confirmé par le logo sérigraphié de la compagnie allemande que l’on peut trouver à l’arrière de l’appareil.

En plus de l’image, Xiaomi a partagé une brève vidéo à la manière d’un « teaser », où l’on peut apprécier plus en détail le design de l’appareil. Une fois de plus, la marque aurait misé sur la création d’un smartphone pliable aussi fin que possible, bien qu’il ne soit pas clair si elle parviendra à atteindre l’extrême finesse du HONOR Magic V2.

Heureusement, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour pouvoir en connaître tous les détails : le Xiaomi MIX Fold 3 sera présenté au monde entier le 14 août, lors d’un événement qui se tiendra en Chine.

