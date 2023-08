iOS 17 beta 5 : voici toutes ses nouveautés

Apple a lancé iOS 17 beta 5 pour les développeurs avec des nouveautés intéressantes.

Toutes les nouveautés de la cinquième bêta d’iOS 17

Apple a lancé hier iOS 17 beta 5 pour les développeurs, une version dont l’objectif est de continuer à corriger les erreurs, améliorer la stabilité et ajouter de petites nouveautés. Parce que oui, même s’il s’agit d’une version très avancée, de petits changements dignes de mention sont également inclus, comme cela s’est produit dans la quatrième bêta sortie il y a deux semaines.

Dans la quatrième bêta d’iOS 17, nous avons vu, par exemple, des changements dans l’interface de l’application Messages, de nouvelles animations pour AirPlay et lors de l’envoi de photos depuis l’application Photos, ou un nouveau réglage pour choisir si nous voulons ou non recevoir automatiquement des éléments via AirDrop. Cela dit, passons aux nouveautés de cette version.

Toutes les nouveautés trouvées dans iOS 17 Beta 5

Comme nous l’avons dit, la cinquième version bêta d’iOS 17 apporte également quelques nouveautés que nous vous présentons ci-dessous :

Changements de format de police dans l’App Store : les boutons pour télécharger ou ouvrir une application n’ont plus les lettres en majuscules.

: les boutons pour télécharger ou ouvrir une application n’ont plus les lettres en majuscules. Apple a modifié le message qui apparaît lorsque vous voulez utiliser les messages vocaux lors d’un appel pour le rendre moins confus pour l’utilisateur.

qui apparaît lorsque vous voulez utiliser les messages vocaux lors d’un appel pour le rendre moins confus pour l’utilisateur. La modification de l’interface de l’enregistrement des émotions se poursuit. En plus de nouveaux graphiques, vous pouvez maintenant indiquer pourquoi vous vous sentez d’une certaine manière sous forme de texte.

se poursuit. En plus de nouveaux graphiques, vous pouvez maintenant indiquer pourquoi vous vous sentez d’une certaine manière sous forme de texte. La navigation privée de Safari laisse entendre que le verrouillage de celle-ci avec Face ou Touch ID pourrait peut-être être facultatif à l’avenir, car il est maintenant activé par défaut.

laisse entendre que le verrouillage de celle-ci avec Face ou Touch ID pourrait peut-être être facultatif à l’avenir, car il est maintenant activé par défaut. Possibilité de localiser la télécommande Siri .

. Nouveaux icônes pour les actions des Raccourcis , ainsi qu’un nouveau widget pour l’écran de verrouillage.

, ainsi qu’un nouveau widget pour l’écran de verrouillage. Les automatisations de lieu peuvent maintenant s’exécuter automatiquement sans confirmation.

Gracias a iOS 17, podremos enviar de forma automática mensajes de WhatsApp al llegar a algún lugar. pic.twitter.com/JmwhFa5eoR — Fran Besora  (@ifrnb) 8 août 2023

Ce sont essentiellement toutes les nouveautés trouvées dans la cinquième bêta d’iOS 17. Il n’y en a pas beaucoup car nous sommes assez avancés dans le processus bêta, mais ce sont des changements qui peaufinent ce que nous verrons en septembre prochain lorsqu’il sera officiellement lancé pour tous.

N’oubliez pas que vous pouvez tester la version bêta publique d’iOS 17 sur votre iPhone en suivant les étapes de notre guide, ou si vous êtes déjà inscrit au programme Apple, vous pouvez accéder à Réglages>Général>Mise à jour logicielle. Une fois la mise à jour proposée, vous n’aurez qu’à appuyer sur Télécharger et Installer. Mais rappelez-vous, pour le moment, il faut attendre le lancement de la version publique, car la version disponible est la cinquième bêta pour les développeurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :