C’est officiel: le nouveau Xiaomi Mix Fold 3 a une date de présentation confirmée et nous connaissons déjà une partie de son design.

L’attente est enfin terminée. Après la confirmation de Xiaomi du lancement ce mois d’août du nouveau Xiaomi Mix Fold 3, nous savons maintenant le jour exact où nous pourrons le découvrir et aussi l’heure, car la marque asiatique vient de le confirmer avec une affiche promotionnelle partagée sur son profil officiel sur Weibo.

Dans ce cas, ce téléphone sera dévoilé le 14 août prochain à 13h en France, un horaire assez courant lors des présentations de Xiaomi dans le pays asiatique et qui nous révèlera tous les secrets d’un appareil qui s’annonce comme le téléphone pliable le plus puissant et avancé à ce jour.

Quatre capteurs arrière signés par Leica et un design ultrafin

Grâce à cette affiche promotionnelle que nous venons de mentionner, nous avons non seulement des informations sur la date de présentation de cet appareil, mais nous avons même pu voir la première image officielle du smartphone sur laquelle on peut observer certains détails assez intéressants que nous ne connaissions pas jusqu’à présent.

Par exemple, la première chose qui attire l’attention est qu’à l’arrière, on trouve quatre capteurs photo disposés en format carré, qui, comme on pouvait s’y attendre, sont conçus par Leica. De plus, on peut également voir que cette partie arrière est recouverte d’un matériau en cuir qui améliorera la prise en main de l’appareil, bien qu’il soit encore inconnu s’il y aura d’autres options de finition ou non.

Enfin, un autre détail que nous pouvons tirer de l’image est que l’épaisseur de ce téléphone pliable reste incroyablement fine, tout comme le Xiaomi Mix Fold 2, il semble donc que rien ne change à ce sujet. Les caractéristiques que nous ne connaissons pas encore sont encore en suspens, il faut donc être un peu patient et attendre que la société puisse nous dévoiler tout ce qu’elle nous a préparé avec cette véritable bête le 14 août prochain.

Source | Xiaomi Weibo

