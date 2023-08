Actuellement, vous pouvez partager votre écran pendant les appels vidéo sur WhatsApp.

WhatsApp s’est mis à jour pour introduire deux nouvelles fonctionnalités dans les appels vidéo, y compris la possibilité de partager le contenu de l’écran.

Il est maintenant possible de partager le contenu qui apparaît à l’écran lors d’un appel vidéo sur WhatsApp

Les rumeurs nous l’avaient annoncé, et cela s’est finalement concrétisé : WhatsApp permet désormais de partager le contenu de l’écran avec d’autres personnes lors des appels vidéo. L’application de messagerie instantanée s’est à nouveau mise à jour pour introduire une fonctionnalité qui, jusqu’à présent, semblait exclusive aux plateformes de vidéoconférence telles que Zoom ou Google Meet.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a lui-même annoncé l’arrivée de cette fonctionnalité. Cependant, ce n’est pas le seul changement avec lequel WhatsApp cherche à améliorer l’expérience des utilisateurs lors des appels vidéo.

Les appels vidéo au format horizontal arrivent sur WhatsApp

WhatsApp s’est mis à jour pour introduire quelques changements importants dans les appels vidéo. Le premier consiste en la possibilité de réaliser des appels vidéo au format horizontal sur les appareils mobiles, de sorte qu’il n’est plus obligatoire de maintenir l’appareil au format vertical lors des vidéoconférences.

Il s’agit sans aucun doute d’un changement destiné principalement à améliorer l’expérience de partage du contenu de l’écran avec le reste des participants à la vidéoconférence, une nouvelle fonctionnalité qui est apparue récemment dans l’application et qui permet aux participants de choisir s’ils souhaitent partager une application spécifique ou l’écran complet de l’appareil.

Pour le moment, l’option de partage d’écran lors des appels vidéo est disponible dans les versions de WhatsApp pour iOS, Android et Windows. Plus tard, elle sera également disponible dans les versions pour macOS et WhatsApp Web.

Pour pouvoir partager l’écran lors d’un appel vidéo sur WhatsApp, il suffit de toucher l’icône de l’écran et de choisir si l’on souhaite partager l’écran complet ou seulement une application. En le faisant, les autres participants commenceront à voir le contenu qui apparaît à l’écran de notre appareil.

