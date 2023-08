La Xiaomi Smart Band 7 Pro atteint son prix le plus bas de l’histoire : 42 euros.

Jamais une des meilleures bracelets intelligentes hybrides du marché n’a été aussi accessible.

Le bracelet le plus populaire de Xiaomi arrive maintenant avec une grande innovation, ainsi qu’un design de qualité.

Le bracelet ultime est arrivé dans nos vies l’année dernière. Xiaomi dévore chaque année le marché des bracelets intelligents, même si d’autres fabricants lancent des modèles plus ou moins réussis. La Xiaomi Smart Band 7 Pro est l’exemple d’un travail bien fait. Si vous cherchez un bracelet ou une montre intelligente, je vous recommande ce modèle de Xiaomi qui allie parfaitement les deux mondes.

Si vous aviez l’intention d’acheter le Smart Band 7 basique, je vous recommande d’opter pour le Pro car les différences entre les deux sont suffisantes pour choisir le modèle le plus avancé. Pour suivre votre activité quotidienne, votre sommeil nocturne, donner un coup de fouet à vos entraînements ou simplement avoir une montre plus complète que d’habitude, cet achat est fabuleux et aujourd’hui il ne vous coûte que 42 euros sur AliExpress Plaza. Et attention, son prix sur Amazon est de 68,90 euros et sur le site Internet de Xiaomi, il est de 69,99 euros.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Achetez le meilleur bracelet intelligent du marché pour 42 euros

Cette smartband hybride avec un grand écran de Xiaomi est un modèle très évolué du Smart Band 7. Cette unité est construite avec beaucoup de soin, un corps revêtu de NCVM pour un poids plus léger et une texture métallique sur les bords pour plus de qualité. Elle est disponible en blanc+doré et en noir. Son épaisseur frôle les 11 mm et elle ne pèse que 20,5 grammes sans bracelet.

Le Smart Band 7 Pro dispose d’un écran Amoled rectangulaire de 1,64 pouce de diagonale, d’une résolution de 280 x 456 pixels et d’un verre qui la recouvre avec une courbure sur tous les bords. Grâce à son écran plus grand, l’interface est beaucoup plus accessible, plus de données en un coup d’œil. Vous pourrez personnaliser avec plus de 150 cadrans conçus spécifiquement pour ce bracelet. Et son panneau a une luminosité adaptative à l’environnement grâce au capteur de lumière intégré.

Plus de 110 modes sportifs et d’entraînement vous attendent à l’intérieur, dont 14 conçus avec précision par des experts. Vous pourrez concourir contre vos propres temps ou contre des amis avec le même bracelet. Qui brûlera le plus de calories chaque jour ? Qui a fait le plus de pas ?

En ce qui concerne les capteurs, c’est là que certains modèles se distinguent des autres. Le Smart Band 7 Pro dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un moniteur d’oxygène dans le sang, d’un GPS intégré compatible avec les systèmes BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS, d’un podomètre, d’une qualité de sommeil, d’un niveau de stress, de la gestion de la santé féminine et vous propose des exercices de respiration profonde pour vous détendre ou après un entraînement.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Enfin, parlons de sa batterie. Xiaomi se dépasse à chaque fois avec chaque bracelet qu’il met sur le marché. Dans ce Smart Band 7 Pro, nous avons une autonomie normale d’environ 12 jours, et de 6 jours en utilisation intensive du bracelet. Pour le charger, en 5 minutes vous obtiendrez 8 heures d’utilisation supplémentaire. C’est un bracelet incroyable, et aujourd’hui il ne coûte que 42 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal de bonnes affaires de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :