Apple publie la cinquième bêta de watchOS 10 aux développeurs.

Nous sommes à seulement un mois du lancement de l’Apple Watch Series 9 et de l’iPhone 15. Ainsi, la prochaine version de watchOS – watchOS 10 – est très proche de la phase finale de test. Aujourd’hui, Apple lance la cinquième version bêta de watchOS 10 à destination des développeurs à des fins de test, aux côtés de la bêta 5 d’iOS 17 et plus encore. Lisez la suite pour en savoir plus sur la bêta 5 de watchOS 10.

La dernière version bêta arrive deux semaines après la quatrième bêta. La mise à jour incrémentielle d’aujourd’hui est proposée avec le numéro de build 21R5332f. Elle ne pèse que 433 Mo sur l’Apple Watch Series 7. Actuellement, elle est limitée aux développeurs, mais nous pouvons nous attendre à une nouvelle version bêta publique dans un délai raisonnable, qui sera également la première bêta publique pour l’Apple Watch.

Si vous avez opté pour le canal de développement dans les paramètres de mise à jour, vous pouvez librement installer la bêta 5 de watchOS 10 sur votre montre. Assurez-vous d’avoir une Apple Watch Series 4 ou un modèle plus récent pour accéder à la bêta de watchOS 10.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, watchOS 10 est une mise à niveau remarquable pour l’Apple Watch. Il apporte la nouvelle pile intelligente, un nouveau moyen d’accéder au centre de contrôle, de nouveaux cadrans, des fonctionnalités de santé, des applications désormais optimisées en plein écran, et bien plus encore. Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur watchOS 10.

Comme toujours, Apple n’a mentionné aucun changement dans les notes de version officielles de la version d’aujourd’hui, mais nous pouvons nous attendre à des corrections de bugs et à des améliorations système. Voici les notes de version de la mise à jour d’aujourd’hui :

La bêta de watchOS vous offre un aperçu anticipé des prochaines applications, fonctionnalités et technologies.

watchOS 10 Dev Beta 5

Si votre iPhone ou votre iPad fonctionne avec la dernière version de la cinquième version bêta pour les développeurs d’iOS 17, vous pouvez facilement charger la bêta de watchOS 10 sur votre montre.

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Touchez Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez les mises à jour bêta et activez l’option Bêta développeur de watchOS 10. Revenez en arrière et téléchargez la troisième bêta de watchOS 10. C’est tout.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée à un réseau WiFi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, rendez-vous dans Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

Actuellement, la cinquième bêta de watchOS 10 se téléchargera et se transférera sur votre Apple Watch. Et après l’achèvement du processus d’installation, votre montre redémarrera. Une fois tout cela fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

