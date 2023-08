HTC Wildfire E Star : le énième retour à la vie d’HTC est extrêmement bon marché

Peu importe que vous en ayez beaucoup ou très peu, car en réalité vous ne pourrez pas l’acheter en dehors de l’Afrique.

Voici le nouveau HTC Wildfire E Star, destiné au marché africain. Après le difficilement justifiable HTC U23, il semble que la société taïwanaise, autrefois pionnière dans cette industrie, veuille continuer à faire parler d’elle et nous laisser penser à ce qu’elle veut vraiment faire de sa vie HTC. Et oui mes amis, le réputé fabricant maintenant déchu a un nouveau téléphone abordable qui a été présenté en Afrique.

Il s’appelle HTC Wildfire E Star et effectivement nous ne pourrons pas l’acheter, puisqu’il sera lancé exclusivement sur les marchés africains émergents à un prix encore inconnu mais très économique si l’on prend en compte les spécifications et les possibilités, comme l’ont confirmé nos collègues de GizmoChina.

Voici le HTC Wildfire E Star

Le design est reconnaissable, très simple, avec des éléments que nous pensions déjà dépassés comme l’encoche en forme de goutte d’eau, bien que avec un dos plus moderne où se distingue le module photographique avec deux caméras et un flash LED situé sur une île dans le coin supérieur gauche.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, il dispose d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces et d’une résolution HD+ (1.600 x 720 pixels), animé par la puce Unisoc SC9832E avec un processeur quadricœur Cortex-A53 @ 1,3 GHz, qui intègre également un GPU ARM Mali-T820.

Il dispose de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage interne extensible, grâce à un slot microSD qui permet également d’insérer deux cartes SIM. Sa connectivité, soit dit en passant, est complète jusqu’à la 4G LTE.

Les spécifications sont très basiques, mais ce qui compte ici, c’est le prix final : écran IPS HD+, puce Unisoc SC9832E, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire, LTE et USB de type-C.

Il dispose d’une batterie de 3.000 mAh, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 LE, aGPS et de connecteurs USB de type-C et de prise audio standard pour les écouteurs, ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et une reconnaissance faciale pour le déverrouillage.

La caméra est de 8 mégapixels avec un capteur auxiliaire pour mesurer la profondeur, accompagnée d’une caméra selfie de 5 mégapixels. De plus, il dispose d’Android 12 Go Edition pour fonctionner de manière plus fluide sur un matériel basique et très économique.

Le tout dans un emballage de 164,8 x 76,5 x 9,2 millimètres pesant 200 grammes pour une utilisation confortable et polyvalente qui, malheureusement, ne semble pas pouvoir être testée en Europe et en Amérique latine du moins dans un premier temps.

