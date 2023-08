Testé : La nouvelle Power Bank Nano Lightning d’Anker vaut mieux tard que jamais

Anker vient de lancer sa nouvelle batterie externe Nano Lightning. Il s’agit d’un accessoire de chargement simple et pourtant aussi particulier pour iPhone 14, avec un design compact, une batterie interne de 5 000 mAh et le connecteur Lightning pliable caractéristique. C’est pourquoi il ne quitte pas mon quotidien depuis que je l’ai déballé.

Prise en main de la nouvelle batterie externe Nano Lightning d’Anker

Dans ce qui semble être un retour vers le passé, la dernière batterie externe d’Anker n’utilise pas MagSafe ou une autre norme de charge totalement nouvelle. Au contraire, Lightning est au centre de la nouvelle expérience de charge avec sa batterie externe Nano récemment sortie. La batterie interne de 5 000 mAh s’associe à un design (form factor) léger qui est bien sûr mis en avant par le fait qu’il dispose d’un connecteur Lightning pliable.

Le plastique avec toucher doux se raye un peu

La conception portable dispose de suffisamment d’énergie pour recharger une à deux fois votre iPhone de la série 14 à partir de sa connexion certifiée MFi. Il n’y a qu’un seul port autre que celui-ci, avec un port USB-C sur le côté utilisé exclusivement pour recharger la batterie interne. Ainsi, avec son accent mis sur la recharge des derniers iPhones et de ces smartphones uniquement, nous allons voir comment il se compare au prix de 30 $ ou moins.

Voici un aperçu plus détaillé de la fiche technique :

Doté d’un connecteur Lightning intégré, facilitant la recharge de vos appareils Apple sans avoir à transporter un câble supplémentaire.

Alimentez rapidement et efficacement votre appareil avec une sortie de 12W, pour une mise en route rapide.

La batterie externe est spécialement conçue pour les appareils Apple tels que les iPhones, les iPads et les iPods – faites-lui confiance pour fonctionner en toute sécurité et efficacité avec vos appareils.

Avis de Netcost-security.fr

D’entrée de jeu, je dois dire que le timing d’Anker n’était pas vraiment le meilleur ici. La nouvelle batterie externe Nano Lightning a été lancée pour la première fois en juillet, ce qui indique vraiment qu’il y a 2 mois où elle peut être associée au dernier iPhone. Avec presque tous les rapports indiquant que Apple passera à l’USB-C pour le téléphone de cette année, ce n’est pas le débuts le plus prévoyant d’Anker.

Néanmoins, je suis toujours emballé par la nouvelle batterie externe et je poursuivrai le reste de cet aperçu en parlant de personnes comme moi qui prévoient de passer à le nouvel iPhone, ainsi que de ceux qui prévoient de continuer à utiliser un iPhone 14 ou ultérieur un peu plus longtemps.

La nouvelle batterie externe Nano Lightning d’Anker est facilement l’une de mes sorties préférées de la marque depuis des années. Je suis monté à bord du train MagSafe dès le premier jour où j’ai eu mon iPhone 12, et j’ai donné un avis positif sur toutes les batteries externes magnétiques de la marque. Mais il y a vraiment quelque chose de si pratique à pouvoir se brancher directement sur son téléphone.

J’adore le fait que le connecteur Lightning soit dissimulé et à portée de main en un clin d’œil. J’ai déjà utilisé des batteries externes tout aussi compactes par le passé, mais ne pas avoir à transporter un câble Lightning est fantastique. Et bien que l’équipement MagSafe offre cette fonctionnalité, la connexion Lightning utilisée ici indique que vous pouvez également profiter de vitesses de charge plus rapides en prime.

La taille joue un rôle important ici, et la batterie externe Nano Lightning d’Anker est vraiment excellente par rapport à ses homologues magnétiques. Dans des publications précédentes sur la nouvelle sortie, je l’ai comparée à la taille d’un briquet. Ce n’est pas tout à fait le cas lorsqu’ils sont empilés l’un à côté de l’autre, mais la ressemblance est là. Cette batterie externe ne prend pratiquement pas de place, même dans mon plus petit sac à main, et toute personne qui utilise un équipement quotidien compact est certainement susceptible d’apprécier la conception qui permet de gagner de l’espace.

Tout cela m’amène à l’étiquette de prix, qui est tout aussi convaincante. Entendre le mot Lightning dans le contexte d’un gadget ou d’un accessoire est sûr de faire penser à une hausse des prix, avec toutes les licences Apple impliquées. Mais la dernière nouveauté d’Anker reste à un prix respectable de 30 $. Elle est même en vente à un peu moins de 20 $ ces derniers temps, ce qui en réalité une meilleure affaire.

Vous devez vraiment vous demander si vous allez acheter un nouveau téléphone le mois prochain, car si c’est le cas, il est probablement sage d’attendre la batterie externe Nano Lightning d’Anker. Votre portefeuille et l’environnement vous en remercieront, et peut-être même que la société sortira une version USB-C. Mais pour tous les autres, il s’agit de l’une de mes nouvelles batteries externes préférées, et d’un élément essentiel de mon kit lorsque je suis en déplacement.

